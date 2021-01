Heroizm naszych czasów

Nie lada odwagą wykazała się celebrytka Natalia Siwiec. Otóż zamieściła na Instagramie swoje zdjęcie z niepomalowanymi paznokciami. U stóp. Zareagowała na to blogerka Nicole Sochacki, znana jako MamaGinekolog.

"Natalia, obserwuję Cię od dawna. Nawet kiedyś się poznałyśmy, nie wiem, czy pamiętasz. Żadne Twoje zdjęcie nie ujęło mnie tak jak to. Niezrobione paznokcie u stóp. To z jednej strony symbol obecnych czasów, a z drugiej odwaga. Odwaga to cecha, która zmienia świat na lepsze" – napisała.

Nie wiemy, w jaki sposób niepomalowane paznokcie Natalii Siwiec czynią świat lepszym. Ale na pewno czynią go radośniejszym, bo czytając takie newsy, nie da się nie parsknąć śmiechem. Co w czasach pandemii było i jest nie do przecenienia!