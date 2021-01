Lista zaszczepionych celebrytów? Niedzielski: Nie ma przesłanek do jej opublikowania

– Tu chodzi o prawa ludzi. Informacja o szczepieniu jest informacją medyczną. Myślę, że to, co się dzieje teraz, czyli kwestia przyznawania się do winy jest wystarczająca – podkreślił szef resortu zdrowia.

Dopytywany o to, kto podjął decyzję, że celebryci są szczepieni poza kolejnością i czy ktoś poniesie konsekwencje, Niedzielski zaznaczył, że trwa kontrola w tej sprawie. – Jestem oburzony, to sprawa bezprecedensowa – dodał.

Kiedy dzieci wrócą do szkół?

Minister Zdrowia Adam Niedzielski był pytany o powrót dzieci do szkół 18 stycznia.

– Nie mam prostej odpowiedzi. Z dużym wyprzedzeniem ta decyzja nie zostanie podjęta. (…) Myślę, że niestety dopiero za tydzień. Musimy popatrzeć, jaki jest efekt świąt i sylwestra – mówił.

– Jeżeli liczba przypadków utrzyma się na mniej więcej poziomie 10 tysięcy, dzieci wrócą do szkół 18 stycznia – poinformował.

Czytaj też:

Do Polski przyleciała kolejna partia szczepionekCzytaj też:

"PRL-owskie cwaniactwo". Mocny komentarz wiceministraCzytaj też:

Resort rozszerza grupę, która zaszczepi się jako pierwsza. Niedzielski podał szczegóły