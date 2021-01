Starosta krapkowicki: Właśnie dowiedziałem się z TVN, że zaszczepiłem się poza kolejnością

Czytaj też:

Założyciel TVN wśród osób zaszczepionych poza kolejkąSprawa szczepień celebrytów i polityków wciąż budzi olbrzymie emocje. Starosta Krapkowicki Maciej Sonik przekazał, że stacja TVN wypuściła fake newsa, sugerując, że i on zaszczepił się poza kolejką. Sonik zapewnia, że to nieprawda. Starosta przekazał, że od marca działa jako wolontariusz i dlatego został przypisany do grupy "0".

"Właśnie dowiedziałem się z @FaktyTVN, że zaszczepiłem się poza kolejnością, co nie jest prawdą. Zaszczepiłem się jako wolontariusz pracujący w szpitalu od marca, czyli osoba wyszczególniona w etapie „0”. Wystarczyło wysłuchać materiału @tvn24, żeby się tego dowiedzieć. Przykre" – napisał polityk na Twitterze.

Na dowód Sonik udostępnił zdjęcie w specjalnym kombinezonie, który musiał nosić w trakcie wolontariatu. "Musiałem dzisiaj wygrzebać archiwalne fotki, żeby udowadniać, że nie jestem wielbłądem" – dodał.

Celebryci poza kolejnością

27 grudnia rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19. W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia. Termin zapisów na szczepienia w grupie zero został przedłużony do 14 stycznia. Następnie szczepionkę otrzymają m.in. seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele. Według zapowiedzi przedstawicieli rządu zapisy na szczepienie dla osób spoza priorytetowych grup ruszą 15 stycznia.

Warszawski Uniwersytet Medyczny informował w tym tygodniu, że z puli dodatkowych 450 dawek szczepionek, które, niezależenie od etapu zerowego szczepień obejmującego personel medyczny, otrzymał od Agencji Rezerw Materiałowych i które musiały być wykorzystane do końca roku, zaszczepił m.in. 300 pracowników szpitali WUM oraz grupę 150 osób obejmującą rodziny pracowników, pacjentów będących pod opieką szpitali i placówek WUM, w tym 18 znanych postaci kultury i sztuki, które zgodziły się zostać ambasadorami powszechnej akcji szczepień.

O tym, że został zaszczepiony przeciw COVID-19 ujawnił m.in. były premier, a obecnie europoseł SLD Leszek Miller. W grupie osób spoza środowiska medycznego, które otrzymały szczepionkę, znaleźli się też m.in. aktorzy: Krystyna Janda, Maria Seweryn, Wiktor Zborowski, satyryk i reżyser Krzysztof Materna oraz dyrektor programowy TVN Edward Miszczak.

