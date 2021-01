Komorowski o aferze szczepionkowej: Łatwo się mówi, że "ja bym odmówił"

Po tym, jak w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym przeciw COVID-19 zaszczepiło się kilkanaście znanych osób, wybuchła afera. O przyjęciu szczepionki najpierw informowali Krystyna Janda i Leszek Miller. Następnie zaczęły wyciekać kolejne nazwiska zaszczepionych poza kolejnością aktorów i celebrytów.

– Łatwo się mówi, że "ja bym odmówił", a w praktyce wiele osób skorzystałoby z takiej możliwości. Tym bardziej, że dotyczy to osób, które są zaangażowane w propagowanie szczepień – powiedział w programie "Onet Opinie" Bronisław Komorowski.

Były prezydent, który przeszedł COVID-19, oświadczył, że nie zamierza się spieszyć ze szczepieniem, bo ma świadomość, iż po chorobie jest bezpieczny przez co najmniej kilka miesięcy.

– Ale gdyby ktoś do mnie zadzwonił z propozycją, żeby mnie zaszczepić w sposób spektakularny, to kto wie. Może bym o tym pomyślał ze strony bezpieczeństwa ogólnospołecznego – przyznał.

Komorowski wyraził przekonanie, że podobnie myślała część osób, które zaszczepiły się w WUM poza kolejnością. – Może miała podobną nadzieję, że będzie to zrobione w taki sposób, że będzie jakiś zysk społeczny, że taka osoba się zaszczepiła i być może zachęci to innych do zgłaszania się – ocenił.