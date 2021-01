Bezcenne polskie pamiątki niszczeją w dawnym Domu Kombatanta w Manchesterze

Zdjęcia pokazujące zdewastowany Dom Kombatanta, który w latach 1949-2001 należał do Stowarzyszenia Polskich Kombatantów nr 181 w Wielkiej Brytanii, zostały zamieszczone na portalu Lost Places and Forgotten Faces. Ich autorem jest Brytyjczyk, którego partnerką jest Polka. Dlatego historia zapomnianego domu tak bardzo go zafascynowała.

– Wpadłem na trop tego budynku pod koniec grudnia (po Bożym Narodzeniu). Dostęp był trudny i bardzo niebezpieczny, przez wybite okno. Spędziłem około 2 godziny wewnątrz budynku na robieniu zdjęć. Budynek jest bardzo duży i przez lata był opuszczony i zamknięty, dlatego w niektórych miejscach był niebezpieczny i niestabilny. To był zaszczyt zobaczyć tyle polskiej historii w jednym miejscu – powiedział autor zdjęć w rozmowie z portalem British Poles.

twitter

Sam budynek został sprzedany deweloperowi. Szokujące jest jednak to, że w dawnym Domu Kombatanta pozostawiono tak wiele pamiątek dokumentujących historię brytyjskiej Polonii. Wśród nich są m.in. ręcznie wyszywane sztandary kombatanckie.

O sprawie zostały poinformowane służy konsularne Polski.

– Wczoraj (03.01.2020 r.) po otrzymaniu informacji o opublikowanej na Facebooku relacji zdjęciowej z byłej siedziby Domu Kombatanta w Manchesterze (przy ulicy Shrewsbury Road 188a) przedstawiciel KG RP w Manchesterze udał się na miejsce. Budynek, który do 2001 r. mieścił Dom Kombatanta aktualnie jest niedostępny ze względu na jego stan techniczny (został zamknięty w 2007 roku). Urząd konsularny zwrócił się za pośrednictwem władz miasta do właściciela z prośbą o udostępnienie możliwości wejścia do budynku w celu zabezpieczenia pamiątek pozostałych z działalności tej instytucji oraz znajdujących się tam symboli narodowych. Pozostajemy też w kontakcie z przedstawicielami Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (do 2001 r. właściciel budynku) oraz instytucjami krajowymi, które wyraziły chęć przejęcia zbiorów – powiedział portalowi British Poles przedstawiciel Konsulatu Generalnego w Manchesterze Michał Mazurek.

Czytaj też:

Aborcja prawem człowieka? Okręgowa Izba Radców Prawnych zaskakujeCzytaj też:

Miller zaszczepiony poza kolejnością. Polityk złożył jasną deklarację