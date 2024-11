Nowa funkcja w aplikacji mObywatel. "Wzmacniamy ochronę dzieci"

Od teraz użytkownicy mogą szybko i łatwo zgłaszać niepokojące materiały znalezione w internecie, takie jak treści prezentujące seksualne wykorzystywanie dzieci. Zgłoszenia obsługiwane są przez zespół Dyżurnet.pl działający w ramach NASK.

– Dzięki funkcji "Nielegalne treści" w aplikacji mObywatel wzmacniamy ochronę dzieci i całego społeczeństwa przed najpoważniejszymi zagrożeniami w sieci. Nowe rozwiązanie pozwala użytkownikom łatwo zgłaszać niepokojące materiały, w tym treści związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Tworzymy narzędzia, które wspierają obywateli w dbaniu o bezpieczną przestrzeń online – powiedział wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Nowa funkcja w mObywatelu

Dotychczas użytkownicy usługi "Bezpiecznie w sieci" mogli za jej pośrednictwem szybko zgłosić podejrzane działania i treści w internecie, takie jak złośliwa strona internetowa, podejrzana wiadomość SMS, podejrzana wiadomość e-mail czy oszustwo. Zgłoszenia te były przyjmowane w prosty, intuicyjny sposób, aby maksymalnie ułatwić korzystanie z usługi.

Podobnie jest teraz z funkcją zgłaszania nielegalnych treści, obejmującą możliwość raportowania materiałów przedstawiających na przykład niepokojące zachowania wobec dzieci.

To szczególnie ważne, ponieważ liczba zgłoszeń związanych z wykorzystywaniem dzieci w sieci stale rośnie. Jak wynika z danych Dyżurnet.pl, tylko w pierwszym półroczu 2024 roku zarejestrowano 10,3 tys. zgłoszeń dotyczących treści przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci – to znaczący wzrost w porównaniu do 2,6 tys. zgłoszeń odnotowanych w całym 2023 roku.

Dzięki "Bezpiecznie w sieci" użytkownicy mogą bezpośrednio wpływać na podnoszenie standardów bezpieczeństwa w sieci i przeciwdziałać niepokojącym zjawiskom.

Co stanie się ze zgłoszeniem?

Zgłoszenia użytkowników będą uważnie analizowane przez ekspertów NASK – wyznaczony do tego zespół Dyżurnet.pl. Jeśli dany przypadek będzie tego wymagał, zgłoszenie będzie przekazane odpowiednim służbom w Polsce i za granicą.

Dyżurnet.pl to zespół ekspertów NASK, działający jako punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w internecie, szczególnie związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci. Zgodnie z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa NASK-PIB został wskazany jako jeden z Zespołów Reagowania na Incydenty Komputerowe tzw. CSIRT.

Nie ma znaczenia, czy użytkownik przekaże zgłoszenie anonimowo, czy poda adres e-mail. Wszystkie zgłoszenia będą traktowane równie poważnie. Możliwość pozostania anonimowym służy wyłącznie większemu komfortowi osoby zgłaszającej.

– Bardzo ważna w reagowaniu na nielegalne treści jest jak najszybsze podjęcie działań. Jest to możliwe, dzięki temu, że każdy z nas może podjąć reakcję i w łatwy sposób zgłosić potencjalnie nielegalne treści do Dyżurnet.pl – powiedziała Martyna Różycka kierowniczka Działu Reagowania na Nielegalne Treści w Internecie Dyżurnet.pl NASK.

Jak zgłosić nielegalne treści

Aby skorzystać z tej opcji, trzeba być użytkownikiem najnowszej wersji aplikacji mObywatel (4.45 i późniejszych) i mieć w niej potwierdzoną tożsamość, czyli dodany dokument, jak na przykład mDowód.

Następnie z listy usług należy wybrać Bezpiecznie w sieci, a później:

– na ekranie głównym usługi kliknąć Zgłoś incydent,

– na kolejnym ekranie wybrać Nielegalne treści,

– zapoznać się z informacjami i kliknąć Dalej,

– postępować zgodnie z przejrzystymi instrukcjami z kolejnych ekranów, a zgłoszenie przekazać, naciskając przycisk Wyślij.

Co ważne, każdy użytkownik może zdecydować, czy przekazuje swoje zgłoszenie anonimowo, czy też chce załączyć swój adres e-mail, aby otrzymywać powiadomienia o statusie sprawy.

Aktualizacje mObywatela udostępniane są stopniowo. Jeśli więc ktoś jeszcze nie ma możliwość zaktualizowania aplikacji, należy uzbroić się w cierpliwość – będzie możliwa do pobrania przez wszystkich użytkowników najszybciej, jak to możliwe.

Ministerstwo Cyfryzacji zaleca korzystanie z najnowszej dostępnej wersji aplikacji mObywatel, co zapewnia dostęp do najnowszych funkcji oraz poprawek bezpieczeństwa i błędów.

Bezpiecznie w sieci – trzy funkcje w jednej usłudze

Dzięki usłudze "Bezpiecznie w sieci" można: włączyć powiadomienia o zagrożeniach (powiadomienia ostrzegają o niebezpieczeństwach w internecie); zgłosić podejrzane treści (umożliwia anonimowe zgłaszanie dziwnych SMS-ów, e-maili lub fałszywych stron); dowiedzieć się, jak zgłaszać podejrzane treści (usługa zawiera instrukcje, jak krok po kroku zgłaszać zagrożenia).

Od startu usługi, czyli od 13 sierpnia tego roku, użytkownicy przekazali już prawie 5 tys. zgłoszeń.

