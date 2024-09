Nowa usługa w aplikacji mObywatel. Chodzi o powódź

Możliwość sprawdzenia aktualnych ostrzeżeń hydrologicznych IMGW w danym regionie oraz dostęp do informacji, jak postępować wobec zagrożenia powodziowego lub w trakcie powodzi – to dwa elementy usługi "Alert powodziowy" wprowadzonej właśnie do aplikacji mObywatel.

– Łatwo i szybko dostępna, a przede wszystkim wiarygodna informacja o zagrożeniach związanych z powodzią to kluczowy aspekt bezpieczeństwa. Dlatego w aplikacji mObywatel od teraz każdy szybko sprawdzi aktualne ostrzeżenia o zagrożeniach powodziowych w swojej okolicy. Dowie się też, co robić w sytuacji zagrożenia powodziowego – podkreśla wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Nowa usługa w aplikacji mObywatel. Jak działa alert powodziowy?

Prognozy i dane w usłudze Alert powodziowy pochodzą z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW). Oznacza to, że za pośrednictwem mObywatela dostarczają je odbiorcom eksperci, którzy na bieżąco monitorują sytuację powodziową.

W alercie powodziowym dostępne są dwie opcje: możliwość sprawdzenia aktualnych ostrzeżeń hydrologicznych w danym regionie oraz dostęp do informacji, jak postępować wobec zagrożenia powodziowego lub w trakcie powodzi.

Aby w aplikacji na swoim urządzeniu zobaczyć usługę Alert powodziowy, należy pobrać najnowszą wersję mObywatela ze sklepu Google Play lub App Store. Wersja ta jest oznaczona numerem 4.41.2.

Jeżeli po aktualizacji użytkownik nie widzi alertu powodziowego na ekranie głównym, wystarczy, że wejdzie do menu Usługi i odnajdzie go na liście, a następnie kliknie w tę opcję.

Działania Ministerstwa Cyfryzacji w związku powodzią

Do dyspozycji służ działających na terenach powodzi udostępnione zostały zestawy do łączności satelitarnej Starlink.

Na bieżąco odbywają się spotkania konsultacyjne z firmami telekomunikacyjnymi, aby analizować dostępność łączności dla obywateli oraz służb ratowniczych.

Wydane zostały wytyczne pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa w sprawie zabezpieczenia infrastruktury teleinformatycznej administracji samorządowej na terenach zagrożonych powodzią.

Na bieżąco monitorowana jest dezinformacja, a strony rozpowszechniające takie treści są blokowane.

Czytaj też:

Ważny alert RCB: Kontakt z wodą powodziową może zagrażać zdrowiu ludzi i zwierząt