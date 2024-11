Policja rozbiła siatkę pedofilską. Grupa działała na terenie całej Polski

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pod koniec października przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję „Enola Gay”, która była wymierzona w pedofilskie podziemie. Operację, w której wzięło udział 400 funkcjonariuszy, przeprowadzono na terenie całego kraju, dokonując 112 przeszukań.

Olbrzymia skala pedofilskiego procederu

Policjanci zabezpieczyli ponad 7,5 tys. urządzeń, w tym telefonów, laptopów, komputerów stacjonarnych i pendrive'ów, które zawierały łącznie ponad milion plików przedstawiających seksualne wykorzystywanie małoletnich. Jeden z zatrzymanych miał zapisanych aż 430 tys. zdjęć z pornografią dziecięcą. Inny z ujętych posiadał 150 tys. nagrań

Funkcjonariusze zabezpieczyli również zdjęcia dzieci, które zostały pobrane z portali społecznościowych. To fotografie, które wcześniej zostały opublikowane na ogólnodostępnych profilach przez rodziców i innych członków rodziny małoletnich.

Wśród 75 zatrzymanych osób są ludzie w wieku od 16 do 78 lat. 65 ujętych to mężczyźni, a 10 – kobiety. Prokuratura już przedstawiła im zarzuty posiadania, rozpowszechniania i produkowania treści o charakterze pedofilskim. Grozi im do 15 lat więzienia. Wobec 31 zatrzymanych sąd zastosował areszt tymczasowy.

Kim są zatrzymani? Wstrząsające fakty

Na jaw wychodzą szokujące szczegóły sprawy. Jak podaje TVN24, jedną z podejrzanych jest kobieta, która wykorzystywała seksualnie syna, rejestrując swoje działania. Stworzone w ten sposób materiały udostępniała odpłatnie osobom, które poznała na portalu randkowym. Do uprawiania haniebnego procederu mieli nakłonić ją znajomi.

Jeden z zatrzymanych podszywał się natomiast pod agencję reklamową, by wyłudzać od kobiet zdjęcia prezentujące ich roznegliżowane dzieci. Z tego powodu mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży tożsamości.

Jak przekazał podkom. Marcin Zagórski z Zespołu Prasowego Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, to już piąta akcja przeprowadzona przez jednostkę. Do tej pory zatrzymanych zostało 300 osób.

