Szefernaker: Podobne sceny mieliśmy w Polsce w 2016 roku i to opozycja okupowała parlament

W wyniku zamieszek na Kapitolu, gdzie zwolennicy Donalda Trumpa protestowali przeciwko, ich zdaniem, nieuczciwym wyborom prezydenckim z listopada 2020 roku, śmierć poniosły 4 osoby. Rannych zostało wielu funkcjonariuszy policy, z których jeden, jak podaje CNN, został hospitalizowany.

– Myślę, że jest to taka chwilowa sytuacja związana z sytuacją polityczną w USA. Te głosy, które płyną z ust amerykańskich polityków są głosami, które wskazują na to, że chcieliby, aby ta sytuacja była jak najszybciej wyjaśniona – ocenił sytuację w Waszyngtonie Szefernaker.

– Ta sytuacja nie służy ani USA, ani sojusznikom, bardzo służy tym, którzy źle życzą USA. Jestem przekonany, że dojrzała demokracja amerykańska poradzi sobie z tą sytuacją – dodał.

Polityk PiS porównał także obecną sytuację w USA do tej w Polsce z 2016 roku.

– Podobne sceny mieliśmy w Polsce w 2016 roku i to opozycja, która powiedziała, że ulicą i zagranicą chce wrócić do władzy, także okupowała parlament. To była historyczna okupacja - nikt w święta nie okupował polskiego parlamentu – powiedział.

Narodowy Program Szczepień

Szefernaker poinformował, że w czwartek odbędzie się spotkanie z przedstawicielami władz lokalnych dotyczące programu sczepień w Polsce.

– Dziś odbędzie się spotkanie z przedstawicielami samorządu w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, gdzie będziemy podejmować decyzje w jaki sposób rząd wesprze samorządy w kwestii osób, które mają problem z dojazdem na szczepienie – powiedział.

Jednocześnie wiceminister potwierdził słowa rzecznika rządu o tym, że polska administracja jest w stanie szczepić kilka milionów obywateli w ciągu miesiąca.

– Tempo szczepień w dużej mierze zależy także od tego ile szczepionek będzie w danym momencie możliwych do kupienia. Jesteśmy gotowi na to, by miesięcznie było realizowanych 3 mln szczepień – powiedział Szefernaker.

