Resort Gowina rozpoczął prace nad Polityką Przemysłową Polski

Polityka Przemysłowa Polski powstanie w efekcie konsultacji z przedsiębiorcami, przedstawicielami przemysłu, ekspertami, naukowcami i organizacjami pozarządowymi. Pierwszy etap konsultacji, którego efekty zostaną wykorzystane do stworzenia Białej Księgi, potrwa do 31.01.2021 r. Kolejne wersje Białej Księgi także będziemy przedstawiać organizacjom przedsiębiorców do konsultacji.

Polityka Przemysłowa Polski powstaje w ramach Planu dla Pracy i Rozwoju. Będzie ona kluczowym instrumentem Strategii Produktywności wypełniającej istotną treścią Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Rozwój przemysłu będzie wielokierunkowy – osie rozwojowe, na których opieramy nową politykę przemysłową, to: cyfryzacja, która usprawni działalność przemysłową – od projektowania produktów aż do zmiany modeli biznesowych; bezpieczeństwo – celem Europy i Polski musi być odtworzenie zdolności produkcyjnych m.in. określonych wyrobów farmaceutycznych czy medycznych; lokalizacja produkcji przemysłowej – skrócenie łańcuchów dostaw oraz dywersyfikacja źródeł surowców i półproduktów będzie trendem zapewniającym stabilność zdolności produkcyjnych Europy; Zielony Ład, który stwarza szansę dla polskich producentów – zarówno dostawców ekologicznie produkowanych towarów, jak i producentów nisko i zeroemisyjnych rozwiązań technologicznych; nowoczesne społeczeństwo - pomnażające kapitał społeczny oparty na zaufaniu, współpracy, budowaniu więzi społecznych. Dla rozwoju takiego społeczeństwa niezbędne jest regularne aktualizowanie lub zmiana umiejętności i kompetencji pracowników.

– Polityka Przemysłowa Polski ma być nowym impulsem rozwojowym dla naszego przemysłu. Ma on opierać się na branżach, które są polskimi lokomotywami rozwojowymi, są tradycyjnie mocne lub mają nowe perspektywy rozwojowe. W jeszcze większym stopniu będziemy koncentrować się na wzmacnianiu innowacyjności naszej gospodarki. Pandemia i związane z nią zerwanie globalnych łańcuchów dostaw na nowo ukazały nam wartość własnego przemysłu. Naszym wspólnym zadaniem jest zrobienie wszystkiego, aby w świecie po pandemii Polska znalazła się wśród zwycięzców. Temu właśnie służyć będzie Polityka Przemysłowa Polski – podkreśla wicepremier, minister rozwoju Jarosław Gowin.

