Polskie smart city

W Jaworznie powstanie fabryka polskiego elektrycznego auta – Izery. To naturalny etap rewolucji, którą przeszło to miasto. Stało się jednym z najnowocześniejszych i najlepszych do życia w kraju.

Niespełna 100-tysięczne miasto w województwie śląskim wybrano właśnie na miejsce, w którym spełnić się ma jedno z odwiecznych marzeń Polaków – produkcja własnej marki samochodu. Spółka Electro Mobility Poland ogłosiła, że polskie samochody elektryczne – Izera – będą produkowane właśnie w Jaworznie. Lokalizację zakładu (przy ul. Wojska Polskiego, na granicy Mysłowic) wybrano z powodu położenia przy węźle komunikacyjnym. To tam jest węzeł drogi ekspresowej S1. Niedaleko przebiega autostrada A4. W pobliżu jest też droga krajowa Warszawa–Bytom. Jest również bocznica kolejowa. To dlatego też wcześniej w tym miejscu powstało centrum logistyczne Amazon.