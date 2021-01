Weto prezydenta. Będzie spotkanie z premierem

Rzecznik prezydenta podkreślił, że podstawą decyzji Andrzeja Dudy o zawetowaniu noweli były kwestie formalne i merytoryczne, m.in. brak vacatio legis w ustawie.

– O ile takie sytuacje czasem się zdarzają, że przy bardzo ważnych ustawach, choćby ustawach związanych z covidem, parlament rezygnował z vacatio legis, o tyle w takiej ustawie rezygnacja z vacatio legis i wprowadzenie sztywnej daty wejścia w życie ustawy na dzień 1 stycznia, jest niezrozumiałe – ocenił powiedział Spychalski. – Gdyby prezydent zdecydował się na akcept tej ustawy, to ona musiałaby wchodzić w życie z datą wsteczną, a na to naszej zgody nie ma. To są kwestie prawidłowej legislacji – tłumaczył.

Jak dodawał, sprzeciw prezydenta wzbudziło włączenie lasów do działu "rolnictwo". – To nie są lasy gospodarcze – zauważył.

Spotkanie Morawiecki-Duda

Spychalski poinformował, że prezydent jest w stałym kontakcie z premierem Mateuszem Morawieckim, członkami rządu i większością parlamentarną.

– Pan premier wiedział o decyzji pana prezydenta przynajmniej kilka dni wcześniej, to nie było zaskoczenie dla większości rządowej. Te rozmowy będą dalej toczone pomiędzy panem prezydentem, panem premierem, a zapleczem parlamentarnym. Takie spotkanie jest zaplanowane na przyszły tydzień, podczas którego będzie rozmowa wyłącznie o tej kwestii – powiedział minister.

Czytaj też:

Prezydent Duda zawetował nowelizację ustawy o działach administracji rządowejCzytaj też:

Wiceszef MZ o powrocie do szkół po feriach: Nie byłbym optymistąCzytaj też:

Reżim sanitarny w szkołach. Ministerstwo podało wytyczne