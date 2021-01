Z pandemii wyjdziemy poobijani

Katarzyna Pinkosz: Opinię publiczną zbulwersowało zaszczepienie się celebrytów poza kolejką. Dlaczego jednak w grupie 0 znaleźli się m.in. pracownicy hurtowni farmaceutycznych, a w grupie 2 osoby z chorobami współistniejącymi?

Adam Niedzielski: Nie ma rozwiązania, które sprawiłoby, że każdy, kto czuje się zagrożony, znalazłby się na początku procesu szczepień. Początkowo szczepionek nie będzie tyle, ile byśmy chcieli. Układając listę grup, kierowaliśmy się dwoma kryteriami. Pierwsze to jak najszybsze zaszczepienie osób, które są na pierwszej linii walki z koronawirusem. W grupie 0 znaleźli się nie tylko lekarze i pielęgniarki, lecz także personel administracyjny pracujący w szpitalu. Zależało nam na ciągłości funkcjonowania podmiotów medycznych, a do tego są również niezbędne dostawy leków do szpitali – to powód przypisania do grupy 0 np. pracowników hurtowni farmaceutycznych.