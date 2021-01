Film o Amber Gold. Michał Tusk zdradza, co powiedział mu ojciec

W środę wieczorem Telewizja Polska wyemitowała film dokumentalny zatytułowany "Taśmy Amber Gold" w reżyserii Sylwestra Latkowskiego. Film opowiada o tzw. układzie trójmiejskim.

W dokumencie wypowiada się m.in. Michał Tusk, syn Donalda Tuska, który pracował dla linii lotniczych OLT Express. Ich głównym udziałowcem był Michał P., twórca piramidy Amber Gold.

W filmie Latkowskiego Michał Tusk relacjonuje nieznaną wcześniej rozmowę z ojcem. – Co by nie mówić, to tam ma swoje talenty. Ja tam mogę kręcić z niego bekę (…) chociaż politycznie uważam, że wiesz, on (ma – red.) odwieczny dylemat – powiedział syn Tuska.

– Jest mistrzem w utrzymaniu władzy i kurde w partii. Ja z nim nieraz tak dyskutowałem filozoficznie: kurde, weź człowieku zrób ty te autostrady, kolej. A on, ja nic bym nie zrobił, gdyby nie było władzy utrzymanej. Takie to jest kluczowe – relacjonował.

– Ja od tego jestem, ja się na tym znam, ja się nie znam na kolei, ja się znam na tym, żeby utrzymać tę władzę – relacjonował swoją rozmowę z ojcem Michał Tusk.



