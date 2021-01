KPRM: Wykonano prawie 437 tys. szczepień przeciwko COVID-19

Z infografiki zaktualizowanej w sobotę po godz. 11 wynika, że do tej pory wykonano 436 963 szczepienia, a liczba dawek dostarczonych do Polski wyniosła 1 080 630. Zabezpieczonych dawek na drugie szczepienie jest 521 220, a dostarczonych do punktów – 559 410.

Dotychczas zutylizowano 1 360 szczepionek, a niepożądane odczyny wystąpiły u 122 zaszczepionych.

Prawie 7,5 tys. nowych zakażeń

Resort poinformował dzisiaj o 7 412 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirus. Są to osoby z województw: mazowieckiego (1040), pomorskiego (741), wielkopolskiego (696), kujawsko-pomorskiego (653), zachodniopomorskiego (629), śląskiego (608), warmińsko-mazurskiego (547), łódzkiego (416), dolnośląskiego (378), lubelskiego (358), małopolskiego (293), opolskiego (222), podlaskiego (210), podkarpackiego (194), lubuskiego (178), świętokrzyskiego (120).

129 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Jak podaje dalej resort zdrowia, z powodu COVID-19 zmarło kolejne 69 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło kolejne 300 osób.