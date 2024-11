Niższa składka zdrowotna dla przedsiębiorców. Rząd przyjął zmiany

Dyskusje dot. kształtu przepisów trwały w koalicji rządowej od miesięcy. Obniżeniu składki zdrowotnej sprzeciwiała się Lewica wskazując, że doprowadzi to do powiększenia luki w NFZ. Partia Razem, która opuściła klub Lewicy, konsekwentnie krytykuje kierunek zmian.

Rządowa autopoprawka została dodana do przepisów, które przewidują, że przychody ze sprzedaży środków trwałych (np. nieruchomości) nie będą wchodziły do podstawy naliczania składki zdrowotnej. Zakłada ona zmniejszenie od 2025 roku minimalnej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców – do poziomu 75 proc. minimalnego wynagrodzenia – podano w komunikacie KPRM. Rozwiązanie to będzie dotyczyło przedsiębiorców, którzy osiągają w danym miesiącu dochód do wysokości 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

Nowe zasady rozliczania

W myśl przepisów, obniżona ma zostać minimalna podstawa składki zdrowotnej dla osób, które rozliczają się za pomocą skali podatkowej oraz na podatku liniowym. Nowe rozwiązanie dotyczyć będzie także osób, które stosują opodatkowanie w formie karty podatkowej. Od 2025 r. osoby, które rozliczają się według skali podatkowej oraz w formie podatku liniowego oraz osoby opłacające podatek dochodowy z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, będą płaciły stałą, niską składkę zdrowotną, która będzie wynosić 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Na rozwiązaniach w projekcie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które zakładają obniżkę składki zdrowotnej przedsiębiorców skorzysta ok. 2,5 mln osób – wynika z informacji Centrum Informacyjnego Rządu. Według rządowych wyliczeń osoby o najniższych dochodach lub stracie zaoszczędzą dzięki temu ok. 100 zł miesięcznie.

Koszt nowego rozwiązania dla budżetu państwa wyniesie ok. 945 mln zł. Rząd zapewnia, że budżecie na 2025 rok zarezerwowane zostały środki, które mają wyrównać wpływy do NFZ, zmniejszone po obniżeniu składki zdrowotnej.

Przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2025 roku.

