Zmiany w składce zdrowotnej. "Zakończyła się pierwsza część tej epopei"

We wtorek rząd zajmuje się autopoprawką do projektu, który zakłada, że podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2025 r. nie będzie mogła być niższa od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia. Jednocześnie do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów trafił projekt planowanych zmian w składce na rok 2026.

Obecnie w Sejmie znajduje się projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotyczący odstąpienia od poboru składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych.

Deklaracja Tuska ws. zmian w składce zdrowotnej

– Cieszę się, że zakończyła się ta pierwsza część epopei "składka zdrowotna". (…) Dzisiaj przyjmiemy projekty, które pozwolą na uniknięcie dramatu, który byłby konsekwencją tzw. Polskiego Ładu naszych poprzedników. Groziła radykalna podwyżka składki zdrowotnej od stycznia 2025 r. – powiedział premier Donald Tusk przed posiedzeniem rządu.

– Przyjmiemy dzisiaj decyzje, które nie tylko uchronią polskich, przede wszystkim mikro-, małych i średnich przedsiębiorców od podwyżki tej składki, ale także zauważalnie ją obniżą w porównaniu do dzisiejszego stanu rzeczy – zadeklarował szef rządu. – To kompromis między tym, co jest w tej chwili możliwe finansowo i systemowo a oczywistymi potrzebami przedsiębiorców – tłumaczył.

Wcześniej głos w sprawie zabrał marszałek Sejmu. – Co do składki zdrowotnej, ona dzisiaj "idzie" przez rząd. Spodziewamy się dobrych wiadomości. One nie będą tak dobre, jak chcielibyśmy, żeby były finalnie 1:1 do ustaleń sprzed Polskiego Ładu. Zostanie zaproponowane rozwiązanie, które wyjdzie ponad środki trwałe i dotknie w pozytywny sposób bardzo wielu przedsiębiorców w Polsce, zwłaszcza tych najmniejszych – mówił Szymon Hołownia podczas konferencji prasowej.

– W pakiecie do tego pójdzie też ustawa od razu na 2026 r., która zagwarantuje środki dużo bardziej konkretne. Chciałbym, byśmy te ustawy uchwalili razem – dodał.

