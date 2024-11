Co ze składką zdrowotną? Minister mówi o "kroku numer dwa", Petru krytykuje

Minister finansów poinformował, że likwidacja naliczania składki zdrowotnej od środków trwałych będzie tylko pierwszym krokiem w planowanych zmianach. – Na najbliższym posiedzeniu rządu zapadną decyzje dotyczące niższej składki zdrowotnej w roku 2025, ale również w 2026. Zrobiliśmy pierwszy krok, teraz czas na kolejne kroki – oznajmił Andrzej Domański w TVN24.

– Krokiem numer dwa będzie obniżenie minimalnej stawki zdrowotnej, która jest płacona od 100 proc. minimalnego wynagrodzenia. Obniżymy to do 75 proc. Ten drugi krok dotyczyć będzie miliona najmniejszych przedsiębiorców – przekazał. Koszt zmian w składce zdrowotnej na przyszły rok wyniesie ok. 1 mld zł.

Niższa składka zdrowotna w 2025 r.

Obniżka wyniesie blisko 320 zł miesięcznie. – Co istotne, będzie to dotyczyć przedsiębiorców, którzy nie osiągają dochodu w danym miesięcy, co się zdarza. Chcemy, by obowiązywało to od 1 stycznia 2025 r. Projekt jest gotowy i chcemy, by przez Sejm przeszedł możliwie szybko. Chcemy, by na rządzie w przyszłym tygodniu ta autopoprawka została przyjęta i bezzwłocznie trafiła do Sejmu – wyjaśnił minister finansów.

W czwartek na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się informacja, że projekt autopoprawki do projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którą podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie mogła być niższa od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, został skierowany na posiedzenie Rady Ministrów. Obecnie – zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej – minimalną podstawą składki na dany rok jest najniższe wynagrodzenie obowiązujące na pierwszy dzień danego roku składkowego. Koszt proponowanej autopoprawki to 945 mln zł w 2025 r., jak podano w ocenie skutków regulacji.

"To nie jest dobre rozwiązanie"

"Symboliczna obniżka składki zdrowotnej dla przedsiębiorców w 2025 i odwlekanie realnych zmian na kolejny rok to nie jest dobre rozwiązanie" – ocenił poseł Polski 2050 Ryszard Petru.

"Dane gospodarcze są niekorzystne – polscy przedsiębiorcy potrzebują ograniczenia ciężarów już teraz. Sam minister Andrzej Domański obiecywał w Sejmie 4 mld złotych na obniżkę w roku 2025" – wskazał.

