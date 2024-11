Rada Ministrów podjęła decyzję w zakresie rozbudowy bazy produkcyjnej amunicji

"Rozbudowa bazy produkcyjnej amunicji wielkokalibrowej w Polsce staje się faktem! Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dzięki któremu blisko 3 mld zł zostanie przekazane na Fundusz Inwestycji Kapitałowych" – przekazał szef resortu obrony za pośrednictwem X.

"Dofinansowanie spółek odpowiedzialnych za produkcję amunicji to inwestycja w bezpieczeństwo" – dodał.

Rozbudowa bazy produkcyjnej amunicji

Na początku października Ministerstwo aktywów państwowych opublikowało stanowisko do projektu ustawy okołobudżetowej na 2025 rok, z którego wynikało, że planuje przekazać do Funduszu Inwestycji Kapitałowych wpłatę na poziomie 3 mld zł z przeznaczeniem na nabycie lub objęcie akcji podmiotów z udziałem Skarbu Państwa zaangażowanych w produkcję amunicji wielkokalibrowej oraz komponentów do niej.

Minister aktywów Jakub Jaworowski oznajmił, że utworzenie nowych bądź rozbudowa istniejących zdolności do produkcji amunicji wielkokalibrowej to działania niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa, które są zbieżne z rosnącymi potrzebami Sił Zbrojnych RP i poddawane są jednemu z największych programów modernizacyjnych w historii. Jednocześnie wraz z rozbudową kompetencji do produkcji amunicji, związana jest potrzeba równoległego poszerzania kompetencji w zakresie produkcji prochu oraz pozostałych materiałów wybuchowych, niezbędnych do samodzielnej produkcji amunicji.

Tusk: Jeśli będziemy dobrze przygotowani, to Polska będzie bezpieczna

O przedsięwzięciu wspomniał przed wtorkowym posiedzeniem Rady Ministrów premier Donald Tusk.

Szef rządu podkreślił, że wszelkie tego typu działania: Tarcza Wschód, obrona cywilna, polskie fabryki amunicji, co do których decyzje mają zapaść na bieżącym posiedzeniu, a także inwestycje w polską armię mają na celu odstraszanie. – Wszystko to ma służyć zapobieżeniu konfliktowi. Jeśli będziemy dobrze przygotowani, to Polska będzie bezpieczna, bo wojna do nas nie dotrze – powiedział Tusk, przypominając, że Polska, jak i cała Europa mają bardzo duże braki w amunicji.

