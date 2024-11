Więcej pieniędzy na produkcję amunicji? Rząd chce przyjąć specjalny projekt

"Celem projektu jest przygotowanie mechanizmu sfinansowania polskiego przemysłu zbrojeniowego w celu utworzenia odpowiedniego potencjału produkcyjnego w strategicznym obszarze amunicyjnym. Projekt tworzy podstawy prawne dla przekazania do Funduszu Inwestycji Kapitałowych środków, które będą przeznaczone na dokapitalizowanie spółek odpowiedzialnych za produkcję amunicji" – wskazano w wykazie.

Ile pieniędzy przewidziano"

Fundusz Inwestycji Kapitałowych uzyska ok. 3 mld zł na cel określony ustawą. 2 mld zł będą pochodziły z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Środki te zostaną przekazane do Ministerstwa Aktywów Państwowych w trybie przepisów ustawy o obronie ojczyzny. Następnie Ministerstwo Aktywów Państwowych dokona wpłaty tych środków na Fundusz Inwestycji Kapitałowych. Środki te będą przekazane na finansowanie działań zmierzających do zwiększenia zdolności produkcji amunicji, wyjaśniono.

Mając na uwadze ogólne przepisy określające gospodarkę finansową Funduszu Inwestycji Kapitałowych przekazane do tego funduszu środki będą wykorzystywane do nabywania lub obejmowania akcji lub udziałów przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych, podano także.

Pozostała część środków zostanie przekazana w postaci skarbowych papierów wartościowych, które aktualnie znajdują się w posiadaniu Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Są to skarbowe papiery wartościowe otrzymane nieodpłatnie przez Agencję 29 grudnia 2023 r.

Polska chce Tarczy Wschód

W maju władze zaprezentowały założenia projektu Tarcza Wschód. W poniedziałek miała miejsce konferencja prasowa dotycząca przedsięwzięcia. Uczestniczyli w niej m.in. premier Donald Tusk i wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Konferencja odbyła się na poligonie w Orzyszu, gdzie trwa testowanie elementów do budowy Tarczy Wschód.

– To jest działanie wieloetapowe, rozpisane na lata 2024-2028, w które będzie zaangażowane, co najmniej 10 miliardów złotych. To jest system fortyfikacji i działań zmierzających do zatrzymania przeciwnika, adwersarza, wroga, jak najbliżej granicy – zaznaczył szef resortu obrony.

