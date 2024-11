Były szef Wojsk Rakietowych i Artylerii w programie "Historia realna" m.in. o wojnie Rosji z Ukrainą w kontekście polskiego bezpieczeństwa narodowego. Piotr Zychowicz zapytał generała, czy Polsce grozi wojna z Rosją.

Gen. Kraszewski: W perspektywie 10-15 lat Polsce nie grozi wojna z Rosją

– Jestem zwolennikiem poglądu, że w dającej się przewidzieć perspektywie krótkoterminowej absolutnie nie. Jeżeli mówimy o wojnie militarnej – podkreślił gen. Kraszewski, dodając, że wojna informacyjna, gospodarcza, a nawet polityczno-dyplomatyczna, jest w toku.

Wojskowy przypomniał, że wojna rosyjsko-ukraińska trwa w zasadzie od 2014 roku, a pełnoskalowa od 2022 roku, jednak Rosjanie nie zdołali pokonać Ukrainy. Ciężko zatem zakładać, że porwą się na NATO, choć

– Śmiem twierdzić, a nawet jestem pewien, że biorąc pod uwagę poziom strat bezpowrotnych po stronie Federacji Rosyjskiej, konieczność czasową i gospodarczą […] straty po stronie rosyjskiej są znaczące, chociażby w czołgach, wozach bojowych, samolotach, artylerii, są liczone w tysiącach. Nawet jeżeli gospodarka rosyjska jest przestawiona na tory wojenne i jeżeli obecnie produkcja czołgów to 100 egzemplarzy miesięcznie, to na odbudowę tego, co stracili, jest im potrzebne osiem lat – powiedział generał.

– Ten, kto ma zdziesiątkowany potencjał ogniowy, pancerny, to konfliktu z 33 państwami, bo jest to błąd strategiczno-polityczny i taki ruch jest z góry skazany na porażkę. Uważam więc, że w perspektywie 10-15 lat takie starcie zbrojne nie powinno być rozpatrywane – dodał.

Rozbudowa i modernizacja Wojska Polskiego

Gen. Kraszewski dodał, że niewątpliwie wokół Rosji wiele się będzie działo. W jego ocenie Putin będzie chciał zająć wschodnią Ukrainą i ustanowić granicę na Dnieprze. – I na pewno położy rękę na Mołdawii. Kolejnym krokiem może być Kazachstan – powiedział wojskowy.

Dopytywany o scenariusz zamrożenia konfliktu na Ukrainie i uderzenia zluzowaną z tego frontu armią na któryś z krajów Bałtyckich, Kraszewski odparł, że nie jest to wykluczone, ale bardzo mało realistyczne. Zwrócił uwagę, że byłby to atak na NATO, czyli grupą państw dysponującą poważnym potencjałem militarnym, politycznym i gospodarczym.

Generał podkreślił, że w Polsce nie wolno nam się wzajemnie usypiać, ponieważ to, że przez 10-15 lat atak Rosji na Polskę najprawdopodobniej nie mógłby nastąpić, nie znaczy, że nie ma zagrożenia. Dlatego 2-3 lata, o których mówią inni eksperci, należy maksymalnie wykorzystać na modernizację i rozbudowę Wojska Polskiego, w tym stworzenie rezerwy osobowej, a także stworzenie odpowiedniego aparatu politycznego, podkreślił gen. Kraszewski.

