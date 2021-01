Kto chce kraju bez lockdownu?

Zastanawiam się, który naród jako pierwszy odsunie od władzy rząd prowadzący walkę z COVID-19 w taki sposób, w jaki dziś czyni to większość gabinetów – za pomocą twardych lockdownów, sprowadzających się do bezceremonialnego ograniczania praw podstawowych: prawa do wolności osobistej, w tym do przemieszczania się i zgromadzeń, a także prawa do wolności gospodarczej czy wreszcie prawa do swobodnego dostępu do usług medycznych w celu ratowania swego zdrowia i życia.

W którym państwie jako pierwszym pojawi silna i szybko rosnąca w siłę opozycja, która jednym ze swych kluczowych zobowiązań wyborczych uczyni obietnicę prowadzenia przez siebie – po przejęciu władzy – walki z jakimikolwiek zagrożeniami zdrowotnymi – w tym epidemią koronawirusa, jedynie z użyciem takich środków, które tym podstawowym wolnościom nie zagrażają, precyzyjnie opisując, jak zamierza to robić. I wreszcie, w którym państwie jako pierwszym – i kiedy – ta opozycja weźmie górę nad zwolennikami obecnej drogi, jasno wskazując, że dłużej w dotychczasowy sposób traktować się nie pozwoli. Czytaj też:

