Dworczyk: Na szczepienie zapisało się już ponad 431 tys. seniorów

Dworczyk na konferencji prasowej w Warszawie mówił m.in. o zaawansowaniu szczepień w grupie "zero", obejmującej pracowników podmiotów prowadzących działalność leczniczą. – Do tej pory zaszczepiliśmy ponad 474 tys. pacjentów w ramach etapu "zero" – poinformował. Zaznaczył, że zapisy osób z tej grupy zakończyły się 14 stycznia i w ramach tych zapisów zgłosiło się kolejne 580 tys. pacjentów.

– To oznacza, że łącznie z pierwszej grupy, która jest szacowana na 1 mln 300 tys. osób, zgłosiło się ok. 1 mln 50 tys. osób –poinformował. Dodał, że to daje ponad 81 proc. osób z grupy "zero".

Trwają zapisy seniorów na szczepienia

– Natomiast jeśli chodzi o szczepienia populacyjne, szczepienia seniorów powyżej 80. roku życia, do poniedziałku do godz. 14 zarejestrowało się już na konkretne terminy 431 tys. 782 osoby; przypomnę, że jest to grupa licząca 1,7 mln osób – powiedział szef KPRM zaznaczając, że seniorzy powyżej 80. roku życia zapisują się od piątku. Podkreślił, że ocenia pozytywnie dynamikę zapisów w ramach tej grupy.

Szczepienia w Polsce ruszyły 27 grudnia ub.r. Obecnie trwają szczepienia grupy "zero", czyli m.in. personelu medycznego. Od 15 stycznia seniorzy po 80. roku mogą zarejestrować się na szczepienia przeciw Covid-19, a od 22 stycznia będą mogły to zrobić osoby od 70. roku życia. Szczepienia wszystkich seniorów 70+ mają rozpocząć się 25 stycznia. Ponadto, od 15 stycznia uruchomiony został formularz zgłoszenia chęci szczepienia dla wszystkich osób powyżej 18. roku życia.