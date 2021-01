Kiedy otwarcie siłowni? Słowa Morawieckiego dają nadzieję

Na konferencji prasowej w KPRM szef rządu został zapytany o możliwy termin otwarcia siłowni i klubów fitness.

– Cała kwestia obostrzeń podlega naszej analizie. W wielu krajach Europy restrykcje są coraz większe i ostrzejsze. Na przykład we Francji wprowadzona została godzina policyjna obejmująca 12 godzin z doby – powiedział Morawiecki.

Jak dodał, "najwyraźniej eksperci, specjaliści widzą już teraz działanie trzeciej fali i tego zmutowanego koronawirusa". – Mimo iż u nas sytuacja wygląda na nieco bardziej stabilną, choć poziom zgonów smuci i niepokoi, to chcemy jeszcze cały czas poczekać do końca tego tygodnia, do początku przyszłego, żeby przedstawić, jak może wyglądać funkcjonowanie poszczególnych branż od 1 lutego – oświadczył premier.

– Nie wykluczamy zmian w reżimie sanitarnym, który będzie wypracowywany we współpracy z naszymi ministrami i poszczególnymi branżami, ale dziś jest jeszcze za wcześnie, żeby coś takiego obiecać (konkretny termin otwarcia siłowni – red.) – zaznaczył Morawiecki.

