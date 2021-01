Tragiczna uczennica

„Nie żałowałam tego nigdy. Byłam tragiczną uczennicą. Uratowało mnie to, że byłam świetna humanistycznie, to odpuszczano mi przedmioty ścisłe i uważam, że taki cykl nauki jest słuszny. Mimo że beznadziejnie się uczyłam i wagarowałam, to nie byłam typem aroganckiej dziewczyny, która jest wulgarna i wszyscy się jej boją. Mnie nauczyciele mimo wszystko lubili, w związku z tym miałam tę wzajemną sympatię, która jest na wagę złota” – opowiada portalowi Plotek.pl. Trochę nas zdziwiło, że nieuctwo może być powodem do chwały, ale dopuszczamy możliwość, że w show-biznesie panują inne zasady. Tutaj, jak wiadomo, brak poczucia wstydu jest najlepszą gwarancją sukcesu.