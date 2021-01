Jaka była prezydentura Trumpa? Ekspert wskazuje plusy i minusy

Jak ocenia Pan prezydenturę Donalda Trumpa?

Andrzej Kohut: Była to prezydentura, która zaczęła się od wielkiej obietnicy zmiany Ameryki i uczynienia jej znowu wielką. To trzeba uznać za obietnicę niespełnioną. Donald Trump rzeczywiście podejmował wysiłki na różnych obszarach, np. polityki imigracyjnej i oczywiście trochę mu się to udało, ale bez przełomowej zmiany. Starał się odbudować amerykański przemysł i faktycznie trochę miejsc pracy przybyło, ale nie było to blisko jego gigantycznych zapowiedzi. Podobnie ze wzrostem gospodarczym, który miał miejsce, ale na dużo bardziej umiarkowanym poziomie. Ta trajektoria nie była specjalnie różna od drugiej kadencji Obamy. Ameryka do czasów pandemii się rozwijała się pozytywnie, ale nie stała się wielka w sensie jakościowej zmiany.

Czy podobnie ocenia Pan politykę zagraniczną Trumpa?

Tutaj również Trump obiecywał przewrót kopernikański. Mówił, że Ameryka będzie dbała przede wszystkim o własne interesy, a mniej o wartości, uznając, że często spotykało się to z zarzutem hipokryzji. Mimo tych obietnic, zakończyło się o wiele mniej spektakularnie. Rzeczywiście podjął różne kroki, chociażby zmieniając politykę USA wobec Chin, wypowiadając umowę nuklearną z Iranem czy wchodząc na drogę zmiany polityki wobec Korei Północnej. Patrząc jednak na Iran czy Koreę, USA są w tym samym miejscu, w którym były pod koniec kadencji Obamy.

Czyli, podsumowując, był to korzystny czas dla USA?

Bilans kadencji Trumpa należy przy małych zastrzeżeniach ocenić na plus. Z całą pewnością nie była to taka rewolucja, którą zapowiadał. Konserwatywni wyborcy będą pozytywnie oceniać decyzje Trumpa, niezależnie od całości prezydentury. Wprowadził zmiany w amerykańskim sądownictwie, przede wszystkim w Sądzie Najwyższym, ale nie tylko. Konserwatywni sędziowie będą trwałym dorobkiem prezydentury Trumpa. Przy jego ocenie trudno jest natomiast zapomnieć o ostatnich kilku tygodniach, kiedy kwestionował wyniki wyborów w sposób, który w pewnym momencie nie znajdował oparcia w faktach i decyzjach sądów, co skończyło się dramatycznymi scenami w budynku Kapitolu.

Kadencja Trumpa to również czas zacieśniania relacji z Polską. Czy za prezydentury Bidena może się to zmienić?

Dobra informacja jest taka, że administracja Joe Bidena zamierza podtrzymać współpracę transatlantycką, a Polska opiera swoje bezpieczeństwo o NATO. Ekipa nowego prezydenta USA podziela również wizję Donalda Trumpa rosyjskiej obecności w polityce międzynarodowej, tzn. uważa Moskwę za przeciwnika. Oznacza to kontynuację twardego kursu wobec Kremla zapoczątkowanej po aneksji Krymu, a także dalszą blokadę projektu Nord Stream 2. Kontyngent amerykańskich żołnierzy również pozostanie na wschodniej flance NATO.