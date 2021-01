Skandaliczna grafika na stronie "Krytyki Politycznej". Chodzi o kard. Wyszyńskiego

Tekst opublikowany na stronie internetowej "Krytyki Politycznej" dotyczy polskiego wydania "Mein Kampf" autorstwa prof. Eugeniusza Cezarego Króla. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Bellona.

Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że jako ilustrację do tekstu "Krytyka Polityczna" umieściła grafikę z okładką "Mein Kampf", a obok zdjęcie Romana Dmowskiego i kard. Stefana Wyszyńskiego. W tekście znalazły się również cytaty, które mają świadczyć o antysemityzmie kardynała, choć to nie on jest autorem przytoczonych słów.

"Oburzenie wywołane polskim wydaniem «Mein Kampf» zdradza zbiorowy wyrzut sumienia. Tymczasem w naszej własnej historii znajdziemy stosy równie strasznej antysemickiej literatury, którą nie tylko wydajemy, ale której autorom stawiamy pomniki" – czytamy na stronie "KP".

– To, co zrobiła "Krytyka Polityczna", gdzie jako ilustrację do tekstu Adama Leszczyńskiego umieszczono książkę "Mein Kampf" Adolfa Hitlera, a obok zdjęcie kard. Wyszyńskiego i Romana Dmowskiego, było obrzydliwe. To jest coś niesamowitego – powiedział w rozmowie z DoRzeczy.pl Piotr Dmitrowicz, dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

