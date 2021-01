Demolowanie gospodarki

Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię COVID-19 11 marca 2020 r., co doprowadziło przede wszystkim do radykalnego ograniczenia w przemieszczaniu się ludzi pomiędzy krajami. Wcześniej pierwszy lockdown wprowadziły Chiny. To w tym kraju po raz pierwszy pojawił się wirus SARS-CoV-2. 23 stycznia 2020 r. rząd centralny ChRL nałożył blokadę na 11-milionowe miasto Wuhan, skąd koronawirus ruszył na podbój świata, a dzień później na 12 dużych innych miast prowincji Hubei. Poważnie ograniczono transport w Wuhan, Huanggang i Ezhou, w tym m.in. zamknięto autobusowy transport publiczny, kolejowy, lotniska i główne autostrady. Liczba podróżnych spadła o ponad 90 proc. 13 lutego chiński rząd przedłużył nakaz zamknięcia wszystkich mniej istotnych firm, w tym zakładów produkcyjnych w prowincji, do 20 lutego.