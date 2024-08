"Do Rzeczy" nr 33: Rząd Tuska jak gang Olsena

Na łamach "Do Rzeczy" również:

Piotr Semka analizuje sytuację kadrową w polskim Kościele w tekście "Watykańska mgła – polska mgła".

Zuzanna Dąbrowska-Pieczyńska w tekście "Test Rubcowa" przypomina, jak przeciwnicy władzy PiS bronili zatrzymanego przez ABW rzekomego hiszpańskiego dziennikarza, który okazał się rosyjskim szpiegiem.

Marek Jurek w tekście "Zdążyć przed Tuskiem" podpowiada, jak zmienić rząd w ciągu najbliższych miesięcy.

– Wielka Brytania na razie zapaliła się punktowo, ale bez wątpienia jest to pożar. Zabójstwa w Southport wyzwoliły w wielu Brytyjczykach od lat kumulowaną frustrację z powodu rasowej poprawności politycznej własnego państwa – analizuje Łukasz Warzecha w tekście "Wielka Brytania płonie".

– Rosjanie chwalą się, że pod ich władzą miasta kwitną, a ludziom żyje się dostatniej. Realia nie wyglądają ani tak dobrze, jak w kremlowskiej propagandzie, ani tak fatalnie, jak to kreślą media ukraińskie – pisze Maciej Pieczyński w tekście "Życie pod okupacją".

– Farmy wiatrowe i fotowoltaiczne coraz bardziej szkodzą przyrodzie i zakłócają życie ludzi – wskazuje Tomasz Cukiernik w tekście "Zapanelowani".

Paweł Chmielewski w rozmowie z włoskim dziennikarzem Savierem Gaetą zastanawia się, czy poznaliśmy w pełni trzecią tajemnicę fatimską.

– Polscy kierowcy, nawet gdy chcą jeździć poprawnie, czasem nie mają szans. W kodeksie drogowym brakuje bowiem kilku ważnych regulacji. Urzędnicy resortu infrastruktury od lat nie kiwnęli palcem, by je napisać. I żaden minister do tej pory nie umiał ich zmusić do tej pracy – wytyka Łukasz Zboralski w tekście "Zakręceni na rondach".

Piotr Gociek proponuje "Wakacyjny alfabet rozrywki".

