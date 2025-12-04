Czy Polska powinna rezygnować z węgla? Jasny przekaz prezydenta

4 grudnia obchodzimy w Polsce Barbórkę, czyli Dzień Górnika. Z okazji tego tradycyjnego święta do górników i ich rodzin zwrócił się prezydent. Karol Nawrocki wyraził szacunek, podziękował górnikom za ciężką pracę i złożył życzenia. Prezydent nadmienił, że praca górników jest odpowiedzialna i dla Polski niezbędna. Zwrócił uwagę, że codziennie zapewniają oni bezpieczeństwo energetyczne milionom Polaków.

W opublikowanym na kanałach społecznościowych krótkim nagraniu zasygnalizował, że polskie władze powinny przestać likwidować polskie kopalnie.

Karol Nawrocki o potrzebie korzystania z węgla

– Podkreślam, polskie górnictwo ma moje wsparcie. Droga do energetyki jądrowej, którą konsekwentnie przygotowujemy nie oznacza rezygnacji z węgla. Zanim ruszą reaktory w Choczewie i innych lokalizacjach, Polska potrzebuje własnych zasobów energetycznych – podkreślił.

– Węgiel to wciąż stabilizator naszego systemu, a jakakolwiek transformacja powinna odbywać się z zachowaniem zasad zdrowego rozsądku i poszanowaniem dla ludzi, dla całych górniczych społeczności – dodał.

Prezydent: Niech żyje polski górniczy stan

– W Barbórkę pamiętamy również o tych, którzy odeszli na wieczną szychtę. O górnikach, którzy zginęli w kopalniach i o tych, którzy oddali życie za wolną Polskę. O ludziach, którzy w grudniu 1981 r. w kopalni Wujek stanęli w obronie godności i prawa do wolności. To część historii, która pozostaje moralnym zobowiązaniem dla całego państwa polskiego – powiedział.

Na koniec prezydent raz jeszcze podziękował górnikom za ich pracę, wierność tradycji i siłę i złożył im oraz ich rodzinom życzenia. – Niech żyje polski górnik. Niech żyje nam górniczy stan – podsumował prezydent Karol Nawrocki.

twitterCzytaj też:

Niemiecki ekspert: ETS 2 to wzrost cen ogrzewania w Polsce nawet o 150 procent