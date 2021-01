Nowe dane Ministerstwa Zdrowia. Ile osób otrzymało już szczepionkę?

Szczepienia realizowało w poniedziałek blisko 2,5 tys. punktów. Zaszczepionych zostało tego dnia 65 tys. osób – co jest najwyższym jak dotąd wynikiem, jeśli chodzi o wykonane jednego dnia iniekcje.

Trwają szczepienia populacyjne

Rząd akcentuje, że tempo szczepień w Polsce jest uzależnione od harmonogramu dostaw szczepionki. Wtorkowa dostawa szczepionki Moderny do Polski została odwołana.

Narodowy Programu Szczepień ma być tematem zaplanowanego na wtorek spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubów parlamentarnych i sił politycznych. Według zapowiedzi na spotkaniu pojawią się przedstawiciele: PiS, KO, Lewicy, PSL oraz prawdopodobnie Konfederacji.

25 stycznia rozpoczęły się szczepienia populacyjne – na początek seniorów, którzy ukończyli 70 lat.

Szczepienia w poszczególnym placówkach

W Radomskim Szpitalu Specjalistycznym na szczepienie zapisanych było tego dnia 240 osób. Także w drugiej radomskiej lecznicy – w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym – rozpoczęły się szczepienia seniorów.

Personel medyczny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu zaszczepił w poniedziałek ł 240 seniorów. Prowadzone były szczepienia osób z grupy "zero". W samym USK chęć przyjęcia szczepionki zadeklarowało 2,3 tysiąca osób - w tym 800 pracowników szpitala i 1,5 tysiąca pracowników innych placówek medycznych z terenu miasta. Do tej pory pierwszą dawkę szczepionki w USK otrzymały 962 osoby i pierwsze osoby z grupy "zero" są już szczepione drugą dawką.

W stolicy seniorzy otrzymali dawki szczepionek m.in. w punkcie uruchomionym w Szpitalu Południowym. Do końca tygodnia szpital zamierza zaszczepić blisko 1,8 tys. seniorów.

Na Pomorzu świadczeń udziela m.in szpital tymczasowy, który powstał w budynku sanatorium MSWiA w Sopocie. Każdego dnia placówka będzie szczepiła ponad 200 osób.

Punkt szczepień działa też w szpitalu tymczasowym w Gdańsku na terenie Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AmberExpo.

Szczepienia populacyjne prowadzi również Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie. Część podmiotów leczniczych w regionie przełożyła rozpoczęcie akcji na wtorek.

W Łodzi szczepienia ruszyły w poniedziałek w miejskich poradniach. W Centrum Medycznym im. Rydygiera pierwszą osobą, która została zaszczepiona, był 86-letni pan Kazimierz. 240 szczepień dziennie ma być wykonywanych w punkcie funkcjonującym w szpitalu tymczasowym w hali Expo w Łodzi.

Od poniedziałku na terenie Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu ruszył punkt szczepień, gdzie dziennie zastrzyki otrzyma około 250 osób.

Szczepienia rozpoczęły się również w Szpitalu Powiatowym w Bolesławcu, który otrzymał 520 dawek szczepionki i gdzie dziennie zaplanowano po kilkadziesiąt iniekcji.

W Wojewódzkim Szpitali Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu (największy szpital zakaźny w regionie) w poniedziałek podawana była druga dawka pacjentom z grupy zero. Szczepienia seniorów rozpoczną się tam we wtorek i będą kontynuowane w środę i w czwartek. Szpital dysponuje 840 dawkami szczepionki przeciwko COVID-19.

Według informacji małopolskiego NFZ do wykonywania szczepienia populacyjnego zgłosiło się niemal 500 punktów w 206 gminach, co oznacza, że prawie 100 proc. mieszkańców będzie miało zapewniony punkt szczepień blisko miejsca zamieszkania. Wszystkie terminy szczepień są już zajęte.

Do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku dotarło w poniedziałek ponad tysiąc szczepionek przeciw COVID-19. Tyle osób ma w tym tygodniu otrzymać tam ten preparat. Będą to pracownicy ochrony zdrowia i seniorzy. Szczepienia już się rozpoczęły.

180 osób, głównie seniorów, otrzymało w poniedziałek zastrzyki przeciwko COVID-19 w punkcie szczepień uruchomionym w szpitalu tymczasowym w hali Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Punkt prowadzi Uniwersytecki Szpital Kliniczny. We wtorek w punkcie w hali UMB ma być zaszczepionych kolejnych 440 osób.

Około 3 tys. seniorów ma zostać w tym tygodniu zaszczepionych przeciw COVID-19 w szpitalu tymczasowym na Międzynarodowych Targach Poznańskich.

Szczepienia seniorów zaczęły się w szczecińskiej Netto Arenie. W punkcie dziennie szczepieniom ma być poddawanych 480-500 osób.

