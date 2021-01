Zmarł były trener Otylii Jędrzejczak. Pływaczka zamieściła wzruszający wpis

"Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 stycznia 2021 r. zmarł nagle Jan Wiederek bardzo zasłużony dla Polskiego Związku Pływackiego zawodnik, trener, działacz. Jako pływak klubów KSZO Ostrowiec i AZS AWF Warszawa był wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski. Następnie był zawodnikiem piłki wodnej „Legii Warszawa" – napisano na stronie internetowej PZP.

Związek przypomniał także, że Wiederek miał bogatą karierę trenerską. Podczas kilkunastu lat pracy był min. trenerem kadry narodowej pływania oraz juniorów i seniorów piłki wodnej. Wychował wielu mistrzów, rekordzistów i reprezentantów kraju.

"W latach 1996-2018 pełnił w Polskim Związku Pływackim kolejno funkcje trenera kadry, trenera kadry olimpijskiej i kierownika szkolenia. W roku 2004 został wyróżniony najwyższym w Związku tytułem Honorowego Członka PZP. Żegnaj Janku" –napisano w komunikacie.

Swojego trenera pożegnała również wybitna zawodniczka Otylia Jędrzejczak. Mistrzyni olimpijska z Aten wspomniała początki pracy z Wiederkiem.

"Gdy zostałam powołana do pierwszych zawodów kadry wystawił mnie 200 motylkiem, powiedziałam, że nie będę tego pływała, a on powiedział: "będziesz". Usłyszałam wtedy: "pamiętaj, pierwszą setkę pływa się z głową, a drugą z sercem" i tak zawsze to moje 200 pływałam! W mojej pamięci zostanie trener na zawsze" – napisała była zawodniczka w mediach społecznościowych.

