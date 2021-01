Co komu szkodzi

Miał podobno poprosić scenarzystów współpracujących z TVN, by zaczęli myśleć o serialu pisanym specjalnie pod Jandę. Tak przynajmniej donoszą źródła Pudelka. Ponoć Miszczak poprosił wszystkich, by nie mówić na razie o tych planach, bo nie chce, żeby jego propozycję odebrano jako formę pomocy dla Jandy, która po sprawie szczepień znalazła się w ogniu krytyki. Niepotrzebnie się tak zamartwia. Teraz to Jandzie już nic bardziej zaszkodzić nie może. Nawet rola w serialu TVN.