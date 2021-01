"Żal, żal, żal". Grabowski wspomina Kotysa

Ryszard Kotys miał 88 lat. Był znany z roli m.in. Mariana Paździocha w serialu telewizji Polsat "Świat według Kiepskich". Ryszard Kotys miał za sobą 65 lat kariery aktorskiej. Zagrał w ponad 40 serialach i 150 filmach fabularnych. Popularność przyniosła mu rola Mariana Paździocha, sąsiada Ferdynanda Kiepskiego, w serialu telewizji Polsat "Świat według Kiepskich", w którym grał od 1999 r.

"Był bardzo inteligentnym facetem"

Andrzej Grabowski, który wciela się w rolę Ferdynanda Kiepskiego o śmierci Kotysa dowiedział się na planie. – Dwa, trzy miesiące temuusłyszeliśmy smutną wiadomość o Darku Gnatowskim, dzisiaj usłyszeliśmy smutną wiadomość o Ryśku Kotysie, kiedyś usłyszeliśmy o babce, czyli o Krysi Feldman. I tak będziemy słyszeć coraz częściej. Czarna seria, nie tylko dotycząca "Świata według Kiepskich", dotycząca całego świata – mówi aktor w rozmowie z Polsat News.

– Jeszcze trzy lata temu nikt by nie powiedział, że Rysiek ma 85 lat. Rewelacyjnie wyglądał, rewelacyjnie się ruszał, z rewelacyjnym umysłem, wszystko to, co cechuje zdrowego i w pełni sił mężczyznę i aktora – wskazuje Grabowski.

I dodaje: – Rysiek był przede wszystkim bardzo inteligentnym facetem i bardzo dowcipnym, co często wiązało się z tym, że był złośliwy. Tylko, że nie był złośliwy do tego stopnia, że kogoś obrażał, ale wykorzystywał sytuacje, kiedy można było coś złośliwego, dowcipnego powiedzieć.

