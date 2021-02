"Kaczor do wora, a wór do jeziora". Skandaliczne zachowanie nauczycielki na Strajku Kobiet

Polonistka i dyrektorka szkoły niepublicznej w Tczewie Iwona Ochocka została wezwana do kuratorium, w związku ze swoim zachowanie na proteście Strajku Kobiet.

Nauczycielka twierdzi, że wezwanie jej do kuratorium to "represje". W obronie kobiety stanęły posłanki Lewicy oraz "Gazeta Wyborcza".

Zarzuty kuratorium wobec Ochockiej

Z jakiego powodu nauczycielka została wezwana do kuratorium? Ochocka miała namawiać do udziału w protestach Strajku Kobiet dzieci i młodzież, a także używać wulgarnych haseł podczas demonstracji. W trakcie jednego z protestów miała m.in. krzyczeć: "Kaczor do wora, wór do jeziora"

Ochocka przyznaje, że "raz jej się zdarzyło" krzyczeć hasło nawołujące do agresji wobec prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Zapewnia jednak, że wcale nie traktowała tego jako "nawoływania do niehumanitarnych działań".

Kobieta twierdzi także, że nie namawiała dzieci i młodzieży do udziału w Strajkach, ale przyznaje, że pisała o "spacerze" Strajku Kobiet na zamkniętej grupie.

Jak podaje TVN24 przedstawiciele rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli przy wojewodzie pomorskim tłumaczą, że na razie trwa postępowanie wyjaśniające.

