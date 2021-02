"Tylko takie skrzydło może odzyskać część wyborców". Komorowski zaniepokojony sytuacją w PO

– Ja Platformę namawiam do tego, aby podjęła się roli obrońcy istniejącego kompromisu. Ponad 60 proc. Polaków chce właśnie takiego stanowiska. Być może najlepszym rozwiązaniem jest właśnie referendum. Ja uważam, że jeśli się mądrze, odpowiedzialnie sformułuje pytania referendalne, np. czy jesteś za utrzymaniem rozwiązania z 1993 roku, czy jesteś za pełną liberalizacją i czy jesteś za ograniczeniem ustawy z 1993 roku, to społeczeństwo według mnie wypowie się w sposób taki rozsądny – stwierdził Komorowski.

– Trzeba pamiętać, a pan prezydent powinien szczególnie o tym pamiętać, że społeczeństwo polskie jest bardzo zróżnicowane i to nie są sami katolicy. To nie są sami liberałowie. To są ludzie o bardzo różnych światopoglądach, wrażliwościach. Trzeba szukać takiego rozwiązania, które byłoby w stanie dać pewne poczucie bezpieczeństwa kobietom o bardzo różnych poglądach – wskazywał były prezydent.

Bronisław Komorowski nie kryje zaniepokojenia sytuacją w PO: – Patrzę z niepokojem na to, że PO nie zdobyła się na odważniejszą próbę odbudowania skrzydła umiarkowanie konserwatywnego, bo tylko takie skrzydło może odzyskać część wyborców dzisiejszej władzy, dlatego z nadzieją patrzę na Ruch Szymona Hołowni.

