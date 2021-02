Wojewódzki kpi z Nowakowskiej. "Urlop macierzyński wyda jej się zbliżony do pracy na Woronicza"

W ubigłym tygodniu w programie "Pytanie na śniadanie" Ida Nowakowska wraz z Tomaszem Wolnym rozmawiali o sposobach, w jakie celebryci informują fanów o powiększeniu rodziny. W trakcie programu prezenterka sama poinformowała, że spodziewa się dziecka. Jak przyznała, jest w w szóstym miesiącu ciąży. Ekipa programu złożyła Nowakowskiej życzenie oraz wręczyła dziennikarce kwiaty.

– Chyba możemy już zdradzić, że to będzie chłopiec! W tym samym czasie dzieci spodziewają się także moi przyjaciele. Na świat ma przyjść kilku chłopaków i dziewczynka. Mam nadzieję, że zostaną przyjaciółmi na całe życie – wyznała gwiazda z rozmowie z plotkarskim serwisem Pomponik.

W przeszłości Ida Nowakowska miała okazję być gościem show Kuby Wojewódzkiego. Kontrowersyjny showmen nie krył zachwytu. Nazwał ją "telewizyjnym objawieniem" i stwierdził, że przyjemnie się jej słucha. – Po raz pierwszy widzę w telewizji dziewczynę, która jest uśmiechnięta, rzeczowa i kompetentna i nie ma złych, gwiazdorskich nawyków. Naprawdę wielkie brawa dla tej dziewczyny – stwierdził Wojewódzki.

Teraz do gratulacji na łamach "Polityki" Kuba Wojewódzki dołączył też kąśliwą uwagę. "Ida Nowakowska, jedna z największych entuzjastek pracy w TVP, jest w ciąży. Gratuluję. Urlop macierzyński wyda jej się zbliżony do pracy na Woronicza. Tam szefa trzeba nosić na rękach" – napisał celebryta w nowym felietonie.

Nowakowska znana z takich produkcji jak "You Can Dance", czy "Bake off - Ale ciacho". Od niedawna prowadzi poranny program „Pytanie na śniadanie”.

Czytaj też:

"Wytrzymajmy jeszcze trochę". Ważny apel premieraCzytaj też:

Wzburzenie w Brukseli. Czarnecki o kulisach rozmów UE z producentami szczepionek