"Wytrzymajmy jeszcze trochę". Ważny apel premiera

– Tutaj jesteśmy na pewno uzależnieni od dostaw dawek, od dostaw tempa szczepionek do nas, ale przygotowaliśmy cały proces, który pozwala nam szczepić kilkaset tysięcy osób dziennie. Mamy 6 tysięcy punktów szczepień, średnio na jeden punkt szczepień to może być ponad 60 osób, czasami dużo więcej ale czasami nieco mniej. Łatwo policzyć, że pomnożone przez 30 dni w miesiącu oznacza iż możemy szczepić miesięcznie ponad 10 mln osób – wskazuje szef polskiego rządu.

– a bym bardzo chciał, żeby się wreszcie to wszystko skończyło ale epidemia nauczyła mnie jednego: miej nadzieję na lepsze ale szykuj się też na najgorsze, uważaj bo może się coś za rogiem jeszcze się czaić, jakaś mutacja podstępna – mówił gość w Polsce.pl.

Premier zaapelował: – Drodzy państwo wytrzymajmy jeszcze trochę, to trochę to może potrwać kilka tygodni, może jeszcze nawet parę miesięcy, ale powinno być lepiej. Choć niestety nie można wykluczyć, że echa tej trzeciej fali - proszę popatrzeć co dzieje się w Portugalii, w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii - również do nas dotrą. Dlatego mimo nieco lepszych danych które do nas spływają, patrzymy na szereg parametrów i przyglądamy się co można zrobić w gospodarce, co można zmienić.

Czytaj też:

Przedstawiciele AstraZeneca: Szczepionka przeciw nowym wariantom koronawirusa jesieniąCzytaj też:

To przekona ludzi do szczepień? Profesor podał tragiczną liczbę