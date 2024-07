"Apostołka Apostołów". Kościół wspomina dziś św. Marię Magdalenę

22 lipca Kościół katolicki wspomina św. Marię Magdalenę, czyli Marię z Magdali, nad Jeziorem Galilejskim. Z relacji ewangelicznej wiadomo, że Jezus wyrzucił z niej siedem złych duchów, po czym została ona w gronie kobiet, które przysłuchiwały się naukom Chrystusa.

Była ona znaczącą osobą w gronie uczniów Chrystusa, o czym może świadczyć fakt, że towarzyszyła Jezusowi w najważniejszych momentach, a Ewangelie wymieniają ją prawie zawsze na pierwszym miejscu wśród innych kobiet, które towarzyszyły Jezusowi. Niektórzy mylnie utożsamiają Marię Magdalenę z jawnogrzesznicą, której Jezus przebyczył, a ona później wg Ewangelii św. Łukasza "oblewała stopy Jezusa łzami, wycierała je swymi włosami i namaszczała olejkiem". Na podobny gest wobec Jezusa zdobyła się Maria z Betanii, przez co wielu chrześcijan (szczególnie na Zachodzie) uważa te trzy kobiety za jedną – św. Marię Magdalenę.

Pierwszy świadek zmartwychwstania Chrystusa

Postać Marii Magdaleny przytaczana jest w Ewangeliach w kontekście Męki i Śmierci Pana Jezusa. "Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena" (J 19, 25). "Maria Magdalena i Maria, matka Józefa, przyglądały się, gdzie Go złożono" (Mk 15, 47). "Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam (gdzie złożono ciało Jezusa), siedząc naprzeciw grobu" (Mt 27, 61).

Maria Magdalena trwała przy Jezusie do końca, mimo lęku. To ona, jako pierwsza, zobaczyła też Zmartwychwstałego Chrystusa. "(Maria Magdalena) ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: «Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?» Ona zaś sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do Niego: «Panie, jeśli ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę». Jezus rzekł do niej: «Mario!» A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: «Rabbuni», to znaczy: Nauczycielu! Rzekł do niej Jezus: «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Idź natomiast do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego». Poszła więc Maria Magdalena oznajmiając uczniom: «Widziałam Pana i to mi powiedział»” (J 20, 14-18).

"Apostołka Apostołów"

To wydarzenie nie byłoby tak nadzwyczajne, gdyby nie to, że w czasach Jezusa kobiety były zaliczane do najniższej kategorii społecznej, podobnie jak niewolnicy i dzieci. Tymczasem Jezus na świadka swojego Zmartwychwstania wybiera kobietę i każe jej ogłosić wiadomość pozostałym uczniom. Dlatego też św. Maria Magdalena bywa nazywana "Apostołką Apostołów".

Św. Maria Magdalena jest patronką nawróconych grzesznic, fryzjerów, ogrodników, więźniów, studentów, dzieci, które mają trudności z chodzeniem, a także... producentów perfum. Św. Maria Magdalena patronuje też zakonom kobiecym a także Prowansji, Sycylii, Neapolowi.

