Franciszek: Strzeżmy się dyktatury działania!

Franciszek nawiązał do słów Pana Jezusa z czytanego dzisiaj fragmentu Ewangelii (Mk 6, 30-34): "Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco". Zwrócił uwagę, że Pan Jezus przejmuje się zmęczeniem uczniów i nie chce, by padli ofiarą "przesadnego aktywizmu".

– Strzeżmy się dyktatury działania! – zaapelował papież.

"To sprawi, że staniemy się osobami troskliwymi i zdolnymi do litości"

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że Pan Jezus wiąże odpoczynek z litością. – Można mieć litościwe spojrzenie, które jest zdolne dostrzegać potrzeby drugiego człowieka, jedynie wtedy, gdy nie jesteśmy ogarnięci pośpiechem, gdy nasze serce nie jest trawione gorączką działania, jeżeli potrafimy się zatrzymać, żeby spotykać i wysłuchiwać tych, którzy są wokół nas – podkreślił Franciszek.

Papież zachęcił, aby korzystając z letniego wypoczynku zwolnić tempo, kontemplować przyrodę i dzielić czas z osobami, które kochamy, a przy tym nie zaniedbywać dialogu z Bogiem. – To sprawi, że staniemy się osobami troskliwymi i zdolnymi do litości – stwierdził.

– Drodzy bracia i siostry, możemy się zastanowić, czy w ciągu moich dni umiem się zatrzymywać? Czy potrafię wygospodarować chwilę milczenia, żeby obcować z sobą i z Panem, czy też jestem ciągle ogarnięty pośpiechem z powodu tego, co mam do zrobienia? Czy umiemy znaleźć odrobinę wewnętrznej pustyni pośród codziennych hałasów i zajęć? Podejmijmy to zobowiązanie, zwłaszcza teraz, latem; postarajmy się zwolnić tempo, zatrzymujmy się trochę częściej, żeby kontemplować przyrodę i dzielić czas z osobami, które kochamy, nie zaniedbujmy dialogu z Bogiem – mówił Ojciec Święty.

Na zakończenie papież Franciszek wezwał: – Niech Najświętsza Panna pomaga nam odpoczywać w Duchu również pośród wszystkich codziennych zajęć oraz być dyspozycyjnymi i litościwymi w stosunku do innych.

