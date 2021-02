Polityk Solidarnej Polski chce usunięcia niemieckich nazw stacji PKP

Wiceminister aktywów państwowych i poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski poinformował w mediach społecznościowych, że "sześć lat temu bezprawnie na skutek nacisków PO i mniejszości niemieckiej w Opolu zamontowano niemieckie nazwy stacji kolejowych w Chrząstowicach i Dębskiej Kuźni w Opolskiem".

"To jedyne przypadki w Polsce zmiany polskich oznaczeń stacji kolejowych - bezprawne" – argumentuje Kowalski we wpisie zamieszczonym w sobotę na Facebooku. Dodaje, że ze względu na przejęcie przez Ministerstwo Infrastruktury nadzoru nad spółką PKP PLK, złożył do ministra Andrzeja Adamczyka interpelację w sprawie niemieckich nazw stacji kolejowych.

Kowalski poinformował również, że w sierpniu ubiegłego roku, kiedy PKP były jeszcze pod nadzorem Ministerstwa Aktywów Państwowych, złożył do prezesa zarządu spółki Ireneusza Marchela wniosek o zmianę nazw tych stacji.

Zdaniem polityka Solidarnej Polski, obecna sytuacja "wywołuje liczne wyrazy niezadowolenia mieszkańców oraz prowadzi do dezorientacji podróżnych".



Do swojego wpisu na Facebooku Kowalski dołączył grafikę z hasłem: "STOP bezprawnym niemieckim nazwom stacji kolejowych w Polsce".

