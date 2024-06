"Bardzo twarda osoba". Kowalski wskazuje naturalnego następcę Ziobry

W środę rano Janusz Kowalski nieoczekiwanie ogłosił, że przestaje być członkiem partii Suwerenna Polska. "Dziś przestaję być członkiem Suwerennej Polski. Złożyłem rezygnację. O Koleżankach i Kolegach z Suwerennej Polski zawsze wypowiadać się będę w samych superlatywach" – napisał polityk na portalu X. Zaznaczył, że skupia się "na merytorycznej pracy w Klubie Parlamentarnym PiS i Parlamentarnym Zespole Proste Podatki".

Janusz Kowalski: Suwerenna Polska została bez przywództwa

Z wiadomości do której dotarł portal DoRzeczy.pl, a którą Kowalski przesłał do posłów Suwerennej Polski wynikało, że decyzja o rezygnacji ma związek z osobą Patryka Jakiego. Szerzej na ten temat parlamentarzysta mówił w poniedziałek w programie "Graffiti" na antenie Polsat News. – Suwerenna Polska to Zbigniew Ziobro, który teraz walczy o życie. Partia pozostała bez przywództwa – powiedział w programie.

Poseł wskazał też osobę, która w jego ocenie powinna teraz pokierować formacją. – Właściwą osobą jest w tej chwili Patrycja Kotecka-Ziobro, która moim zdaniem ma predyspozycje do bycia świetnym liderem. To bardzo twarda osoba o usystematyzowanym światopoglądzie – przekonywał.

Kowalski tłumaczył, że w obliczu nieobecności Ziobry, którego – jak podkreślił – mu brakuje – uznał, że skuteczniej będzie działał w ramach klubu PiS. – Ja wolę grać na pozycji napastnika, nie obrońcy – dodał.

Kowalski o Jakim: Na jego miejscu rzuciłbym wszystko i wrócił do Polski

Odnosząc się do Patryka Jakiego, który obecnie kieruje partią, Janusz Kowalski ocenił, że jest "znakomitym politykiem", którego czeka "wielka przyszłość w polskiej polityce" i "najlepszym polskim influencerem, jeśli chodzi o prawicę".

– Natomiast polityka to również jest przywództwo faktyczne – podkreślił parlamentarzysta. Dopytywany, czy tego przywództwa zabrakło, odparł, że gdyby to on był na miejscu Patryka Jakiego i zabrakłoby najważniejszej osoby dla Suwerennej Polski, czyli Zbigniewa Ziobry, to natychmiast rzuciłby wszystko i wrócił do Polski. Jego zdaniem, należy teraz aktywnie bronić całego środowiska i atakować bezprawie, które obecnie widzimy. – On wybrał inną drogę – podsumował.

