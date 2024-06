Prawybory w PiS? Sensacyjny scenariusz

Koalicjant PiS proponuje zorganizowanie prawyborów. Według posła Michała Wójcika, kandydatem partii Zbigniewa Ziobry mógłby zostać europoseł Patryk Jaki. – Byłby bardzo dobrym prezydentem. Przy wielości kandydatów dobrze jest zrobić prawybory. Można wtedy ocenić m.in. charyzmę kandydatów. Patryk Jaki uzyskał bardzo dobry wynik w eurowyborach, jest znany bardzo dużej części społeczeństwa – zaznacza Michał Wójcik.

– Uważam, że Jarosław Kaczyński nie wybierze formuły prawyborów i nie dopuści do konfliktu między Jakim, Bocheńskim a Morawieckim. Nie ma sensu konfliktować naszych polityków i naszego elektoratu – stwierdza Ryszard Czarnecki z PiS.

Politolog prof. Kazimierz Kik przekonuje, że Jaki ma szanse. – Wśród żelaznego elektoratu PiS, Patryk Jaki byłby dopuszczalnym kandydatem na prezydenta. PiS, żeby wygrać, musi jednak walczyć o głosy centrowych wyborców, a Jaki, Buda, czy Bocheński nie są przekonującym wyborem dla takiego elektoratu – ocenia ekspert w rozmowie z "Super Expressem".

Kolejna partia po Konfederacji zdecyduje się na prawybory?

Co ciekawe, pomysł prawyborów pojawia się także na Lewicy. Włodzimierz Czarzasty powiedział, że kandydatka bądź kandydat zostanie ogłoszona na jesieni. – Myślę, że będzie to w ramach dyskusji bądź prawyborów, które odbędą się w partiach – powiedział.

Polityk był też pytany o przyszłość koalicji rządzącej. – Ja chciałem tylko przypomnieć, naprawdę z dystansem i spokojnie, o tym, że trzy miesiące temu słyszałem z ust polityków Trzeciej Drogi, że najlepiej by było renegocjować umowę koalicyjną. Ja nie będę zadawał takiego pytania w tej chwili politykom Trzeciej Drogi, że ponieważ mają tak samo 6 proc., jak my, jak my mamy 4 ministrów, to oni nie powinni mieć 7, tylko 4, bo uważam to za głupie i za nieodpowiedzialne – powiedział Czarzasty – Nie będzie żadnych zmian, jeżeli chodzi o umowę koalicyjną – zaznaczył.

Podczas wyborów prezydenckich w 2025 r. swoje prawybory jako jedyna zorganizowała Konfederacja.

