Konfederacja, Morawiecki i Jaki zabłysnęli. Analiza kampanii w sieci

Za nami wybory do Parlamentu Europejskiego. Już od wielu lat, obok kampanii w terenie, ważne są działania w sieci. Polityka w Sieci, która analizuje ruchy m.in. polityków w mediach społecznościowych, opublikowała obszerne omówienie minionej kampanii. Kto prowadził swoją kampanię skutecznie? Gdzie czyhają zagrożenia? Kto powinien przemyśleć internetową strategię?

Konfederacja dociera do młodych

PwS omawia kampanię Konfederacji. "Stara się pozyskać młodych prawicowych wyborców. W tym celu, Konfederacja adaptuje i modyfikuje kod kulturowy wyborców Prawa i Sprawiedliwości (PiS), aby przyciągnąć nową grupę elektoratu, która może nie być w pełni zadowolona z polityki obecnej władzy, ale identyfikuje się z prawicowymi wartościami" – czytamy. Z analizy danych wynika, że partia ta skutecznie dociera i angażuje młodych wyborców. Istotnymi postaciami są Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen. "Aktywni na Twitterze i Facebooku, liderzy Konfederacji, skutecznie docierają do młodego elektoratu. Mentzen zyskał 8238 nowych obserwujących na Twitterze, a Bosak 3355. Ich posty generują znaczne zaangażowanie, co pokazuje, że ich przekaz trafia do młodych wyborców" – wskazano. Konfederacja skutecznie posługuje się elementami kultury, które sa atrakcyjne dla młodych: "Konfederacja wykorzystuje memy, ironiczne komentarze i retorykę wolnościową, co jest atrakcyjne dla młodszych odbiorców".

Porównano też przekaz Konfederacji i PiS. Choć obie partie próbują docierać do młodych konserwatystów/prawicowców, ta pierwsza robi to znacznie skuteczniej, ponieważ stawia na treści bardziej żartobliwe, w tym memy. "Konfederacja skutecznie przyciąga młodych wyborców poprzez adaptację kodu kulturowego PiS i przedstawianie go w nowoczesny sposób" – podkreślono.

Morawiecki generuje więcej pozytywnych reakcji

Dalej zestawiono kampanijny przekaz liderów PiS – Mateusza Morawieckiego, Beaty Szydło oraz Przemysława Czarnka. Ten pierwszy radzi sobie w sieci najlepiej. "Posty Morawieckiego generowały więcej pozytywnych reakcji (np. „like”, „love”) oraz mniejszy odsetek negatywnych reakcji (np. „angry”) w porównaniu do innych liderów. Sugeruje to, że jego przekaz był lepiej przyjmowany przez szerokie spektrum elektoratu PiS" – opisuje PwS. Morawiecki miał o 20 proc. mniej negatywnych komentarzy w porównaniu do profilu PiS. We wnioskach wskazano, że "bez jego udziału, PiS mogłoby mieć trudności w utrzymaniu skutecznej komunikacji w social media, co mogło wpłynąć na wyniki wyborcze". Co więcej, wyższe zaangażowanie wokół postów byłego premiera pokazuje, że "jego podejście bardziej rezonowało z wyborcami w porównaniu do innych liderów".

Jaki liderem, ale ma dylemat

Polityka w Sieci opisała także internetową kampanię europosła Suwerennej Polski Patryka Jakiego. "Patryk Jaki posiada jedne z potężniejszych social mediów wsród polityków w Polsce. Zarówno analiza danych wyborczych jak i sentymentu, emocji, zasięgów jego komunikacji pozwalają sformułować następującą tezę: Patryk Jaki może znajdować się w strategicznym dylemacie, ponieważ jego przekaz, z jednej strony, może nie być w pełni akceptowany przez pewną część wyborców PiS, a z drugiej strony, przyciąga młodych wyborców oraz sympatyków Konfederacji" – czytamy.

"Patryk Jaki osiąga średnio więcej interakcji na post niż Konfederacja i PiS, co sugeruje większe zaangażowanie jego obserwatorów. Wysoka liczba reakcji, komentarzy i udostępnień wskazuje na silne zaangażowanie w jego treści, co może wynikać z bardziej emocjonalnego i kontrowersyjnego tonu jego wpisów" – wskazano w analizie.

PwS ocenia, że gdyby Jaki zdecydował się na budowę własnego ruchu politycznego, zmusiłoby to PiS i Konfederację do zmienienia taktyki. "Dla PiS, oznaczałoby to konieczność przemyślenia strategii i potencjalnie utratę części wyborców na rzecz bardziej radykalnego konkurenta. Dla Konfederacji, nowy ruch mógłby stanowić poważną konkurencję wśród młodych wyborców i zmusić ich do wzmocnienia swojego przekazu" – opisuje profil.

