Polaków zapytano, czy chcą zaszczepić się przeciwko COVID-19. Duża zmiana w wynikach

Ankieterzy zadali respondentom pytanie czy zamierzają zaszczepić się przeciwko COVID-19. Zgodnie z zebranymi odpowiedziami chęć przyjęcia szczepionki wyraziło 74,8 proc. badanych. Zdecydowanie taką opcję wybrało 47, 9 proc. pytanych. Duże zmiany zaszły w grupie, która dała odpowiedź "raczej tak". Podczas gdy w styczniu odsetek tej odpowiedzi wynosił 19,7 proc., w lutym wzrósł on do 26, 9 proc.

W porównaniu ze styczniem wzrosła także grupa osób, które "raczej nie chcą" się zaszczepić. W styczniu było to 13 proc. Z kolei w lutym jest to już 14,2 proc. badanych. Znacznie spadła z kolei liczebność grupy osób, które odpowiedziały, że zdecydowanie nie chcą przyjąć szczepionki przeciwko COVID-19. W styczniu odsetek ten wynosił 15,1 proc. W lutym zmalał on do 3 proc.

Grupa osób niezdecydowanych wzrosła w lutym w porównaniu ze styczniem. Obecnie co do szczepień nie ma zdania 8,1 proc. badanych, podczas gdy w styczniu było 4,2 proc.

Respondentów zapytano również, co jest dla nich najważniejsze w kontekście szczepień. Dla 33,7 proc. badanych jest to kwestia rodzaju szczepionki, jaką mają przyjąć. Dla 27,2 proc. najbardziej istotne jest, by zaszczepić się jak najszybciej. Dla 18,7 proc. badanych priorytetem jest bliskość punktu szczepień. 13,1 proc. wskazało inne uwarunkowania, a 7,4 proc. nie ma zdania na ten temat.

Sondaż został zrealizowany metodą CATI 5.02.2021 roku na grupie 1000 osób.

