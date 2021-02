PO zapomniała o Nowoczesnej? Gozdyra i Winnicki nie mogli powstrzymać śmiechu

W miniony weekend Borys Budka i Rafał Trzaskowski zaproponowali podczas konferencji prasowej powołanie do życia "Koalicji 276" (tyle głosów potrzeba w Sejmie do odrzucenia prezydenckiego weta). Dziennikarz "Rzeczpospolitej" Jacek Nizinkiewicz zapytał lidera PO, dlaczego jego ugrupowanie tworzy koalicję bez wiedzy potencjalnych koalicjantów.

– To pierwszy krok. Dziś nie tworzymy formalnej koalicji. Pokazujemy, że taka koalicja jest możliwa i powinna powstać. Nasi wyborcy domagają się zmiany i współpracy. Odpowiadamy na zapotrzebowanie Polaków. Koalicja, do której zapraszamy naszych partnerów z opozycji, to przyszłość – wyjaśnił Budka.

facebook

Od projektu Budki dystansują się jednak przedstawiciele innych partii. Również reprezentant Lewicy Maciej Gdula w programie Agnieszki Gozdyry nie podchodził entuzjastycznie do "koalicji 276", wskazując, że taka polaryzacja sceny działałaby na korzyść Konfederacji.

O sprawę została zapytana Paulina Hennig-Kloska z klubu Koalicji Obywatelskiej, która cały czas pozostaje posłanką Nowoczesnej. – Tak naprawdę na wydarzenia z ostatnich dni patrzę nieco z boku, bo nawet nie wiem, czy do tej koalicji jestem zaproszona – mówiła.

Zdziwienia nie potrafiła ukryć prowadząca program. – O nie, nie, nie, to pani nie wie, czy jest pani zaproszona? –dopytywała.

W tym momencie nie wytrzymał Robert Winnicki z Konfederacji, który zaczął się otwarcie śmiać z sytuacji. Posłanka Nowoczesnej, tłumaczyła, że KO nie ma żadnej propozycji dla jej partii.

– To państwo nie jesteście w Koalicji Obywatelskiej? Ja panią źle przedstawiłam? – dopytywała. Posłanka próbowała uciąć temat, ale w pewnym momencie śmiać zaczęła się sama Gozdyra. – Ja mam ochotę połączyć się z panem Budką czy panem Trzaskowskim po prostu, czy panem Tomczykiem, i zapytać, czy pani Hennig-Kloska jest też zaproszona – mówiła dziennikarka.

Czytaj też:

Protest "Media bez wyboru". Czarne ekrany TV, cisza w radiu, niedziałające portaleCzytaj też:

Była sekretarz stanu USA oskarża polski rząd: To próba zdławienia wolnych mediów, atak na demokrację