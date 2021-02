Sawicki: Będzie czwarta, piąta i dziesiąta fala. Trzeba się nauczyć z wirusem żyć

– Jest trzecia fala, będzie czwarta, piąta i dziesiąta. Z wirusem żyjemy już prawie rok. 4 marca będzie rocznica stwierdzenia pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce. Trzeba się po prostu nauczyć z nim żyć. Nie trzeba paniki, nie trzeba żadnych jakichś szczególnych nowych rozwiązań. Wystarczy dezynfekcja, maseczki, dystans – podkreśłał.

Sawicki: Nie będzie żadnego rządu tymczasowego

Zdaniem Sawickiego scenariusz, w którym Jarosław Gowin opuści Zjednoczoną Prawicę i przejdzie na stronę opozycji, jest nierealny.

– Nie będzie żadnego rządu tymczasowego, porządku narodowego, dlatego że nie ma dzisiaj warunków w polskim Sejmie do zmiany większości. Te mrzonki opozycji, także mojego szefa, że nagle Jarosław Gowin opuści polską Zjednoczoną Prawicę i przejdzie na stronę demokratycznej opozycji są nierealne. Gowin do 2023 roku będzie przy Jarosławie Kaczyńskim, chyba że przy Gowinie zostanie trzech, czterech stronników i wtedy sam Kaczyński wyrzuci go z prawicy – ocenił polityk.

– Chcę wyraźnie podkreślić, że moja ocena wiarygodności Jarosława Gowina jest stała i nie zmieniam jej. Od czasu kiedy opuścił rząd Donalda Tuska, to wszystkie rzeczy, które dzisiaj robi w polskiej Zjednoczonej Prawicy są tak przewidywalne, że ja akurat nie spodziewam się jakichkolwiek innych ruchów po tym polityku. W związku z tym nie zajmuję się Jarosławem Gowinem, bo uważam, że szkoda czasu na to – dodawał.

Nie powstanie wielka kolaicja opozycji

Jak podkreślił Sawicki, nie wyobraża sobie szerokiej koalicji w obrębie opozycji.

– Koalicja nie powstanie. Już raz była próba zrobienia Koalicji Europejskiej, na szczęście PSL z tej Koalicji Europejskiej się wyplątało i wierzę, że po raz drugi do takiej szerokiej koalicji, w której będzie z jednej strony Biedroń i Jachira, a z drugiej strony Sawicki i być może jeszcze Pasoń, nie wyobrażam sobie, żeby doszło – ocenił.

