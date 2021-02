Gliński mówi o "wielkim sukcesie": Pokazujemy, jak w sposób odpowiedzialny przezwyciężać epidemię

Wicepremier Gliński ocenił na briefingu prasowym, zorganizowanym w dawnym budynku hotelu Cracovia, że "częściowe odmrożenie kultury w ostatnich tygodniach to jest wielki sukces polskiej kultury, i polskiej wspólnoty". Jak mówił, ludzie udali się do instytucji kultury, ale "w reżimie sanitarnym". – Jeżeli chodzi o instytucje kultury, to potwierdzamy, że tutaj reżim sanitarny jest przestrzegany – zaznaczył.

– Mam nadzieję, że ryzyka i zagrożenia są absolutnie zminimalizowane, ale widać było, jak jest wielka potrzeba kontaktu z kulturą i korzystania z tej wspaniałej oferty, jaką kultura oferuje, chociażby poprzez muzea i galerie, które były pierwsze otwarte w reżimie sanitarnym – wskazał minister kultury.

– Myślę, że w ten sposób najlepiej pokazujemy, jak można w sposób odpowiedzialny przezwyciężać ten stan epidemii, pandemii, tego kryzysu ogólnoświatowego – dodał.

Po briefingu wicepremier Gliński zwiedził wystawę "Geniusz Baroku. Szymon Czechowicz (1689-1775)" w Muzeum Narodowym w Krakowie. W trakcie zwiedzania podkreślił, że Czechowicz jest jednym z największych malarzy baroku. – Był to malarz wybitnie uzdolniony, zresztą tamte czasy, jak widać na tej wystawie, wymagały perfekcyjnego rzemiosła, dlatego to dzieło i ta szuka jest taka wspaniała – ocenił.

Pogratulował twórcom wystawy i powiedział, że ona jest "przygotowana z wielką pieczołowitością". – Warto wspomnieć, że wystawa ma sukces frekwencyjny, tak jak wszystkie w zasadzie instytucje kultury, które zostały odmrożone po pandemii – podkreślił Gliński. Jak mówił, "ludzie łakną kultury".

Twórczość Szymona Czechowicza – Polaka, który talentem zrównał się z najlepszymi włoskimi malarzami swoich czasów — nigdy jeszcze nie była przedmiotem osobnej wystawy monograficznej. "Wielka prezentacja jego dorobku — ponad 200 obrazów i rysunków — to niezwykła okazja do spotkania z wielką sztuką późnego baroku" - napisano na stronie Muzeum Narodowego w Krakowie.

Czytaj też:

"To jest nie do wytrzymania dla społeczeństwa". Prof. Kuchar: Lockdown nie może trwać w nieskończonośćCzytaj też:

"Obok odpowiedzialnego rządzenia to wyście nigdy nie stali". Poseł Konfederacji kontra wiceminister