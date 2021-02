"Straszna kreatura". Jest akt oskarżenia przeciwko Lubnauer i wniosek o uchylenie immunitetu

O sprawie informuje serwis wPolityce.pl. Portal dotarł do treści dokumentu, złożonego przez sędziego Piebiaka w warszawskim sądzie.

Oskarża w nim Katarzynę Lubnauer o to, że w publicznej wypowiedzi wyemitowanej 2 lutego 2021 przez portal TVN24 nieprawdziwie go pomówiła twierdząc, iż był on jednym ze "współautorów hasła na w" w stosunku do byłej I Prezes SN Małgorzaty Gersdorf. Sędzia wskazuje też, że była szefowa Nowoczesnej nazwała go "straszną kreaturą" i "obrzydliwym człowiekiem" oraz "bohaterem afery hejterskiej".

Łukasz Piebiak podkreśla, że tego rodzaju słowa mogą poniżyć go w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dopełnienia urzędu sędziego. Akt oskarżenia dotyczy więc przestępstwa z art. 212 § 2 kk.

Sędzia skierował też do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie Katarzyny Lubnauer do odpowiedzialności karnej.

Czytaj też:

"Wszystko by jej dali", "brutalne konsekwencje". Kulisy transferu posłanki KO do partii HołowniCzytaj też:

Sejm uchyli immunitet Scheuring-Wielgus? Jest prywatny akt oskarżenia