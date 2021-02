Niedzielski podaje nowe dane o zakażeniach. "To potwierdzenie faktu, że 3. fala jest w Polsce"

Minister zdrowia poinformował na antenie Radia ZET, że nowe dane resortu mówią o 8,5 przypadkach nowych zakażeń COVID-19.

– To o 200 mniej niż wczoraj, ale tydzień do tygodnia to ok. 2 tys. przypadków więcej. To potwierdzenie faktu, że 3. fala jest w Polsce – tłumaczył Niedzielski.

"Jesteśmy dobrze przygotowani do walki z epidemią"

Polityk został zapytany, czy obawia się utraty kontroli nad pandemią. – Mam poczucie, że jesteśmy dobrze przygotowani. Mamy bazę 26 tys. łóżek przeznaczonych na walkę z COVID-19. Wczoraj to obłożenie było na poziomie 12,5 tys., więc bufor jest duży – tłumaczył Niedzielski.

– Można kreślić czarne scenariusze, ale są też bardziej optymistyczne. Mówią, że szczyty będą na średnim tygodniowym poziomie 10 tys. zachorowań. W ramach przygotowania, nie jest to problem dla wydolności systemu opieki zdrowotnej – mówił dalej polityk, pytany o trzecią falę epidemii.

twitter

Zapytany o to, kiedy spodziewa się szczytu zachorowań w trzeciej fali epidemii, stwierdził, że prawdopodobnie w okresie od marca do kwietnia. – To (…) raczej kwestia miesiąca. Kluczowe jest jednak tempo rozwijania się pandemii – tłumaczył.

Zamknięte granice?

Polityk mówił także o ewentualnych planach zamknięcia granic, w związku z sytuacja epidemiczną. – Takie rozwiązanie jest brane pod uwagę – przyznał Niedzielski.

– W przyszłym tygodniu zakomunikujemy informację o ewentualnym częściowym zamknięciu granic – tłumaczył Niedzielski.

– Granice będą otwarte dla osób, które będą mogły wykazać się negatywnym wynikiem testu – dodał minister zdrowia.

Czytaj też:

Kraska o niepożądanych odczynach po szczepieniu. Padły ważne słowaCzytaj też:

Immunolog: Jesteśmy w złym momencie epidemii, obostrzenia już nużą